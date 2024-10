Latvijas un Lietuvas kopdarbs "Sausi slīkstot" nonāk kinoteātros

Oktobra sākumā Laurīna Bareišas filmu “Sausi slīkstot” izrādīja Busanas Starptautiskajā kino festivālā Dienvidkorejā, un 23. oktobrī to demonstrēs Rīgas Starptautiskajā kino festivālā. To ar savu klātbūtni pagodinās arī pats režisors un producentes no Lietuvas Klementina Remeikaite un Rūta Kiaupaite, kā arī producents Matīss Kaža.