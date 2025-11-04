“ManaBalss.lv” savākti 10 000 paraksti pret obligātām konsultācijām pirms aborta
Platformā "ManaBalss.lv" savākti 10 000 paraksti pret ideju par obligātām konsultācijām pirms aborta, kas ļauj šo iniciatīvu iesniegt parlamentā.
Kopš 17. oktobra iniciatīvu parakstījusi vismaz 10 880 cilvēki.
Kā vēstīts, Nacionālās apvienības (NA) un partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputāti Jurgis Klotiņš (NA), Jānis Grasbergs (NA) un Ramona Petraviča (LPV) bija iesnieguši priekšlikumus grozījumiem Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, tostarp aicinot Latvijā ieviest obligātas konsultācijas sievietēm, kas vēlas pārtraukt grūtniecību pēc savas vēlēšanās.
Tomēr atbildīgā Saeimas komisija tos jau ir noraidījusi. Arī valdību veidojošās koalīcijas partijas iepriekš vienojušās, ka priekšlikums grozījumiem likumā, kas paredz tiesību uz abortu ierobežošanu, netiks atbalstīts. Pret šādiem grozījumiem iestājās arī tiesībsardze.
Pirms attiecīgā komisijas lēmuma iesniegtās iniciatīvas "Sievietes izvēle! Nē piespiedu konsultācijām pirms aborta!" autore Marija Uškanova aicinājusi Saeimu noraidīt priekšlikumus, kas paredz ieviest obligātas konsultācijas sievietei un topošajam tēvam pirms grūtniecības pārtraukšanas pēc sievietes vēlēšanās, kā arī aizliegumu ārstam izsniegt norīkojumu bez konsultācijas apliecinājuma.
"Šādas izmaiņas ierobežotu sievietes autonomiju un radītu papildu šķēršļus laikā, kad nepieciešams ātrs un drošs medicīnisks risinājums. Latvijā jau pastāv 72 stundu pārdomu periods un brīvprātīga konsultēšana - tas ir līdzsvarots un cilvēka cieņu respektējošs regulējums," uzsver Uškanova.
Iniciatīvas mērķis ir saglabāt esošo kārtību - brīvprātīgas konsultācijas un pārdomu periodu, kā arī stiprināt brīvprātīgu psiholoģisko un sociālo atbalstu, nevis ieviest piespiedu mehānismus.
Iniciatīvas pārstāvji aicina Veselības ministriju un profesionālās asociācijas turpināt darbu pie brīvprātīgu un pieejamu atbalsta konsultāciju izstrādes, tostarp anonīmām iespējām un palīdzības risinājumiem vardarbības upuriem.