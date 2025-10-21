Lumecca IPL - mirdzošai un veselīgai ādai bez pigmentācijas un sīkiem asinsvadiem
Mūsdienu estētiskā medicīna piedāvā drošus un efektīvus risinājumus ādas kvalitātes uzlabošanai bez ķirurģiskas iejaukšanās. Viens no pieprasītākajiem ir Lumecca IPL – intensīvas pulsējošās gaismas procedūra, kas palīdz atjaunot ādas toni, novērst pigmentāciju, asinsvadu tīklojumu un citas saules vai vecuma radītas izmaiņas.
Lumecca IPL izmanto īpaši augstas intensitātes gaismas impulsus, kas iedarbojas uz ādas dziļākajiem slāņiem. Gaismas enerģija selektīvi uzsūcas pigmenta un hemoglobīna šūnās, efektīvi mazinot plankumus, sīkus asinsvadus un nevienmērīgu toni. Rezultātā āda kļūst mirdzošāka, gludāka un vienmērīgāka jau pēc pirmajām procedūrām.
Procedūra ir piemērota sejai, kaklam, dekoltē un rokām – zonām, kur visbiežāk redzamas novecošanās vai saules bojājumu pazīmes. Lumecca ir droša visiem ādas tipiem, un to var veikt visa gada garumā, ievērojot speciālista rekomendācijas.
Jau pēc vienas procedūras klients novēro:
- vienmērīgāku ādas toni,
- samazinātus pigmenta plankumus,
- mazāk redzamus sīkos asinsvadus,
- svaigāku un veselīgāku ādas izskatu.
Procedūra ir ātra un praktiski nesāpīga – iespējams atgriezties ikdienas gaitās uzreiz pēc tās. Lumecca IPL tiek uzskatīta par vienu no efektīvākajām tehnoloģijām ādas tvirtuma un mirdzuma atjaunošanai bez injekcijām vai atlabšanas perioda.
Lumecca IPL procedūras Latvijā pieejamas Ant Beauty klīnikā, Kauguru ielā 2. Tās veic sertificēti speciālisti, izmantojot oriģinālu aparatūru, kas garantē augstāko kvalitāti un drošību.
Lumecca – drošs solis pretī starojošai, vienmērīgai un jauneklīgai ādai.