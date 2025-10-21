Modes dizainere Katja Šehurina: "Man ir svarīgi radīt apģērbu, kas cilvēkam sniedz brīvību"
Mode arvien vairāk pielāgojas cilvēka dzīves ritmam – straujam, aktīvam, daudzveidīgam. Dizainere Katja Šehurina ar savu zīmolu “BAE by Katya Shehurina”, kura jaunā kolekcija 22.oktobrī būs skatāma arī Riga Fashion Week ietvaros, meklē veidu, kā apvienot kustību brīvību ar eleganci, radot apģērbu, kas ne tikai izskatās pievilcīgi, bet arī sniedz komfortu un pielāgojas ķermeņa dinamikai.
Katja, pastāsti, kādu vietu sportiskās aktivitātes ieņem tavā ikdienā un kā tās ietekmē radošo darbu?
Sportiskās aktivitātes manā ikdienā ir kā elpa – tās palīdz uzturēt enerģiju, koncentrēšanos un radošo potenciālu. Kad kustos, prāts kļūst skaidrs un idejas nāk dabiski. Šīs aktivitātes ietekmē arī manas kolekcijas – bieži vien silueti, materiāli vai detaļas rodas, domājot par to, kā apģērbs var būt elastīgs un plūstošs, kā tas var pielāgoties cilvēka kustībām. Man svarīgi radīt apģērbu, kas cilvēkam sniedz brīvību, neatkarīgi no tā, vai viņš skrien uz tikšanos, dodas uz randiņu vai vienkārši staigā pa pilsētu. Sportiskā enerģija, kustības brīvība un pielāgotības iespēja bieži kļūst par iedvesmu, kas pārtop manās kolekcijās kā estētisks un funkcionāls dizaina risinājums. Šo pašu pieeju es novērtēju arī tehnoloģijās – piemēram, viedpulkstenī, kas spēj sekot līdzi aktivitātēm, uzraudzīt miegu, stresa līmeni un veselības rādītājus, vienlaikus saglabājot stilīgu un pielāgojamu dizainu, kā to piedāvā, piemēram, Huawei Watch GT 6.
Kā tu raksturotu sportiskā dzīvesveida ietekmi uz mūsdienu modes tendencēm un kāpēc šis virziens šobrīd ir tik aktuāls?
Sportiskais dzīvesveids ir kļuvusi par neatņemamu mūsdienu modes valodu. Mēs dzīvojam pasaulē, kur ikdiena ir ātra un dinamiska – no rīta skriešana, tikšanās, darbs, vakara pasākums. Modes industrija to saprot un reaģē ar apģērbu, kas apvieno komfortu, kustību brīvību un stilu. Šobrīd cilvēki vairs negrib upurēt ērtību tikai tāpēc, lai izskatītos stilīgi; tieši pretēji – ērtība kļuvusi par luksusa zīmi, un tā ļauj cilvēkam justies brīvam un pašpārliecinātam. Sportiskā estētika – plūstoši silueti, elastīgi materiāli, funkcionālas detaļas – kļūst par ikdienas elegances simbolu. Tas ir ne tikai praktisks, bet arī emocionāls stila izteiksmes veids.
Kuras sporta estētikas iezīmes iekļauj savos darbos?
Īpašu uzmanību pievēršu ērtībai, kustību brīvībai, materiāliem un plūstošiem siluetiem. Man svarīgi, lai apģērbs "dzīvotu" kopā ar cilvēku, nevis ierobežotu viņu. Es gribu, lai tas piedāvā brīvību, bet saglabā eleganci – lai cilvēks varētu justies pārliecināts, skaists un komfortabls vienlaikus. Pielāgojami elementi, detaļas un silueti, kas brīvi plūst – tas viss ļauj radīt apģērbu, kas ir praktisks, mūsdienīgs un emocionāli pievilcīgs. Šis sportiskais pieskāriens ir manas radošās identitātes sastāvdaļa.
Cilvēki aizvien biežāk klasisko pulksteņu vietā izvēlas viedpuksteņus, kurus mēģina pielāgot savam stilam. Kā tu redzi viedpulksteņa lomu mūsdienu garderobē?
Viedpulkstenis spēj būt universāls aksesuārs – tas sportiskā vidē darbojas kā palīgs aktivitātēm un veselības uzraudzībai, bet eleganti tērptā vidē kļūst par stila akcentu. Pareizi izvēlēts, tas harmoniski apvieno funkcionalitāti un estētiku. Tāpat kā apģērbs un apavi, viedpulkstenim jāpaspilgtina izvēlētais tēls, nevis tas jāapgrūtina.
Mēs esam piedzīvojuši attīstību no izteikti sportiskiem viedpulksteņiem līdz daudzpusīgiem modeļiem, kas iederas gan sportiskā, gan elegantā stilā. Piemēram, jaunākais Huawei Watch GT 6 ir lielisks piemērs – tas pieejams divos izmēros (41 mm un 46 mm), kas ļauj to pielāgot gan rokas izmēram, gan tēlam. Mazākais modelis ar plānāku, smalkāku dizainu lieliski papildina sievišķīgāku vai formālāku apģērbu, savukārt lielākais – izteiktāks un robustāks – iederas dinamiskākos, sportiskākos tēlos.
Vai, tavuprāt, viedpulkstenis var kļūt par tikpat nozīmīgu modes akcentu kā rokassoma vai apavi?
Jā, noteikti! Viedpulkstenis var būt tikpat personisks un stila nosakāms aksesuārs kā rokassoma vai apavi. Tas nosaka tēla tonusu, papildina apģērbu un var kļūt par sarunas tematu. Šodien cilvēki izvēlas aksesuārus, kas ir gan funkcionāli, gan stilīgi, un viedpulkstenis lieliski apvieno abas īpašības. Tas kļūst par neatņemamu stila un ikdienas dzīves daļu – praktisku, bet vienlaikus vizuāli iedvesmojošu.
Kas Tev pašai ir svarīgāk – lai viedpulkstenis izskatās kā stila elements vai lai tas sniedz praktisku atbalstu aktīvā ikdienā?
Man svarīgākais ir līdzsvars starp funkcionalitāti un estētiku. Viedpulkstenis ir mans ikdienas palīgs, kas palīdz plānot laiku, uzturēt aktivitāti un pārraudzīt veselību. Tajā pašā laikā tas ir stila aksesuārs, kas papildina manu tērpu un ļauj justies pārliecinoši. Es gribu, lai tas būtu vienlaikus skaists un praktisks, jo tikai šādā harmonijā aksesuārs patiesi dzīvo kopā ar cilvēku un padara ikdienu vieglāku un stilīgāku.