Daudzas ir sajūsmā par permanento grimu, tomēr viss nav tik vienkārši... Stāsta meistare
Pamosties agri no rīta un ieraudzīt sevi spogulī jau skaistu, ar uzkrāsotām lūpām un acīm, koptām uzacīm. Nekāda krāsošanās, nekāda notecējuša grima. Izklausās teju vai pēc sapņa… Permanentais grims piedāvā šo sapni pārvērst realitātē, tomēr ne viss ir tik vienkārši.
Konsultē permanentā grima meistare Baiba Švarca-Štāla
Meistars jāizvēlas īpaši rūpīgi
Galvenais priekšnosacījums veiksmīgam rezultātam ir rūpīgi izvēlēts meistars. Nekādā gadījumā nevajadzētu izvēlēties tā saucamos kaktu meistarus, kuri sola veikt procedūru pie sevis mājās krietni lētāk nekā salonos. Procedūra tomēr ir nopietna un rezultāts ilgnoturīgs. Vispirms noskaidro, vai speciālistam ir visi nepieciešamie sertifikāti un atļaujas. Latvijas likumdošana paredz, ka šo pakalpojumu sniedzējam jābūt atbilstošām zināšanām par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu jomā. Šīs zināšanas apliecina medicīniskās izglītības dokuments vai pakalpojuma sniegšanai atbilstošs un Latvijā atzīts profesionālās izglītības dokuments. Par atbilstošu apliecinājumu uzskatāma arī apliecība par 18 stundu apmācību programmas Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības apgūšanu.
Vai varu apskatīt atsauksmes un veiktos darbus?
Mūsdienās gandrīz katram permanentā grima meistaram ir savs konts sociālajos tīklos, kur var aplūkot viņa darbus. Ja tavam izvēlētajam speciālistam tāda nav, tik un tā lūdz viņam parādīt savu paveikto darbu bildes. Svarīgi, lai bildēs varētu apskatīt rezultātu gan uzreiz pēc procedūras, gan arī tad, kad viss jau sadzijis. Tikai šādā veidā būs iespējams saprast, vai tev ar speciālistu sakrīt redzējums. Pirms procedūras ar meistaru ļoti rūpīgi jāizrunā vēlamais rezultāts. Vislielākā uzmanība jāpievērš toņu izvēlei. Uz procedūru droši vari ņemt līdzi iecienītāko uzacu zīmuli vai lūpu krāsu (atkarībā no tā, kādas zonas mikropigmentācijas procedūra paredzēta), tad meistaram būs vieglāk izprast tavas vēlmes.
Kā sagatavoties mikropigmentācijas procedūrai?
Lai mikropigmentācijas process izdotos iespējas kvalitatīvāks, pirms tā veikšanas jāievēro daži būtiski nosacījumi. Nedēļu pirms procedūras noteikti vajadzētu izvairīties no sauļošanās solārijā vai saulē. Nav ieteicamas arī nekādas intensīvas sejas kopšanas procedūras. Divdesmit četras stundas pirms procedūras nav vēlams lietot alkoholiskus dzērienus. Profesionāls speciālists pirms procedūras noteikti liks aizpildīt anketu par vispārējo veselības stāvokli un lietotajiem medikamentiem. Ir svarīgi būt atklātai un neslēpt patiesību. Nevajag uz savu galvu lietot kādus atsāpinošus medikamentus, jo mikropigmentācijas procedūras laikā meistars lietos anestēzijas līdzekli krēma, gela vai citā formā.
Jāievēro speciālista norādījumi
Nedēļu pēc mikropigmentācijas procedūras nedrīkst iet pirtī un baseinā, kā arī intensīvi sportot (svīstot). Divas nedēļas pēc procedūras nevajadzētu sauļot apstrādāto sejas zonu. Pats galvenais – lieto tikai meistara rekomendēto kopšanas līdzekli un, lai kā arī gribētos, nekasi, neberzē un nemēģini noplēst kreveli no apstrādātās zonas.
Cik noturīgs būs permanentais grims?
Permanentā grima noturība ir ļoti, ļoti individuāla un atkarīga no dažādiem faktoriem: izmantoto pigmentu ķīmiskā sastāva, klienta ādas tipa (sausā, plānā ādā pigments var turēties ilgāk), vecuma, procedūras kvalitātes un tehnikas, dzīvesveida, sauļošanās biežuma. Parasti sievietes permanento grimu atjauno ik pēc 2–3 gadiem.