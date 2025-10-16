Liepājas Reģionālā slimnīca ar bezmaksas zīdīšanas konsultācijām sniedz atbalstu jaunajām māmiņām
Bezmaksas zīdīšanas konsultācijas Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā sniedz jaunajām māmiņām praktisku un emocionālu atbalstu, palīdzot pārvarēt barošanas grūtības un iegūt pārliecību par savām spējām. Šīs konsultācijas, ko vada pieredzējusi vecmāte, ir kļuvušas par nozīmīgu resursu, lai nodrošinātu harmonisku un drošu zīdīšanas pieredzi gan mātei, gan bērnam.
Kopš šī gada augusta Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā notiek bezmaksas informatīvās konsultācijas jaunajām māmiņām par zīdīšanu un mātes piena nozīmi mazuļa uzturā. Šo iniciatīvu īpaši novērtē vecāki, kuri vēlas gūt pārliecību, ka dara visu pareizi, barojot savu bērniņu. Pieredzējusī vecmāte Laura Šime stāsta, kā šajos mēnešos veicies ar konsultāciju norisi, kādi ir biežākie jautājumi, ar kuriem mammas vēršas pie speciālistiem, un kā šīs tikšanās palīdz jaunajiem vecākiem gūt mieru un pārliecību par savām spējām.
Laura, cik ilgi jau notiek šīs zīdīšanas konsultācijas un kāds ir pieprasījums?
Zīdīšanas konsultācijas mēs uzsākām šī gada augustā. Sākumā, kamēr informācija nonāca līdz jaunajiem vecākiem, pieteikšanās bija mazliet kūtrāka. Taču tagad redzam, ka interese ir liela – konsultāciju grafiks ir diezgan pilns, un nereti vienā dienā notiek pat vairākas tikšanās. Parasti konsultācija ilgst vismaz stundu, bet reizēm arī ilgāk, jo katra situācija ir ļoti individuāla. Mamma var saņemt arī atkārtotu konsultāciju – nav noteikts ierobežots skaits, cik reižu drīkst nākt. Bieži mammas apgūst iepriekš apspriesto, mājās izmēģina, un tad, ja rodas papildu jautājumi vai mainās situācija, nāk atkal. Ar zīdīšanu tā arī ir – viss mainās gan pa dienām, gan pa stundām. Bērniņš aug, un līdz ar to mainās arī viņa uzvedība.
Kādi ir galvenie jautājumi, ar kuriem māmiņas vēršas pie jums konsultāciju laikā?
Visbiežāk mammas uztraucas par to, vai viņas zīdīšanu veic pareizi – vai dara visu, kā vajag, un vai bērniņam pietiek piena. Tie ir klasiski jautājumi. Trešais biežākais iemesls, kāpēc mammas meklē palīdzību, ir sāpīga barošana – sāpīgi krūts gali. Šādos gadījumos vienmēr pārbaudām zīdīšanas pozīciju un bērniņa krūts satvērienu. Sāpēm nevajadzētu būt – tās parasti rodas, ja mazulis nav pareizi pozicionēts vai nepareizi satver krūti. Kad atrisinām šīs nianses, diskomforts parasti izzūd.
Kā notiek pati konsultācija? Vai māmiņai tiek parādītas konkrētas pozas un paņēmieni?
Jā, mēs kopā ar mammu skatāmies un praktiski ierādām, kā bērniņu pareizi pielikt pie krūts. Klasiskā poza, ko parasti iemācām mammām, kurām šis ir pirmais bērniņš, ir guļus poza – to ir visvieglāk apgūt. Kad pamatpozīcija ir iemācīta, tad jau pārejam arī uz citām – sēdus, sāniski un citām pozām. Bieži vien gadās, ka mamma jūtas labi guļus barojot, bet sēdus kaut kas nesanāk – tad kopā izskatām, kā pielāgot bērniņa pozīciju, kā labāk noturēt galviņu, lai satvēriens būtu pareizs. Nereti pietiek ar pavisam mazām niansēm, lai viss izdotos veiksmīgi.
Kā ir ar mammu bažām par piena daudzumu vai kvalitāti?
Jā, šis ir ļoti biežs jautājums – vai man pietiek piena, vai mans pieniņš ir “labs”, vai bērniņš paēd. Mēs vienmēr izskaidrojam, pēc kā var spriest, ka bērniņš saņem pietiekami daudz piena – pēc viņa pašsajūtas, vai viņš ir mierīgs pēc ēšanas, cik bieži čurā un vai regulāri ir vēdera izeja. Tās visas ir pazīmes, kas palīdz saprast, ka mazulis ir paēdis un viss ir kārtībā.
Vai konsultācijas izmanto tikai pirmdzemdētājas, vai arī pieredzējušākas mammas?
Māmiņas ir ļoti dažādas – ir tādas, kurām šis ir pirmais bērniņš, bet arī tādas, kurām jau ir otrais vai trešais mazulis. Dažkārt ar iepriekšējiem bērniņiem problēmu nebija, bet tagad pēkšņi parādās grūtības. Katras dzemdības un pēcdzemdību periods ir īpašs, un arī zīdīšana nekad neatkārtojas identiski. Tāpēc katru situāciju skatām individuāli un palīdzam atrast labāko risinājumu tieši šai mammai un bērniņam.
Kādas ir māmiņu atsauksmes pēc konsultācijām?
Viena no mammām pēc tikšanās teica: “Pēc konsultācijas zuda uztraukums. Tagad es saprotu, ka visu daru pareizi un viss ir labi. Man tikai vajadzēja pārliecību un dzirdēt no speciālista, ka viss ir kārtībā.” Šie vārdi ļoti precīzi raksturo to, kāpēc mēs šīs konsultācijas veidojam – lai dotu mammām pārliecību un mieru.
Vai ir gadījumi, kad problēma nav pašā zīdīšanas procesā, bet veselības dēļ?
Jā, tādi gadījumi ir. Vienam bērniņam, piemēram, konstatējām, ka problēma nebija mammas darbībās, bet gan tajā, ka mazulim bija grūtības satvert krūti, jo viņam bija problēmas ar mēlīti – saīsināta zemmēles saitīte. Šādā gadījumā mazulis nevar pareizi piespiest krūtsgalu pie aukslējām, tāpēc zīž stiprāk, mammai sāp, rodas traumas un iekaisums. Ja redzam, ka paši šo situāciju nevaram atrisināt, mēs novirzām pie citiem speciālistiem, piemēram, miofunkcionālā terapeita Rīgā.
Zīdīšana ir ļoti svarīgs un jutīgs process – tā nav tikai mazuļa barošana, bet arī emocionālās saiknes veidošana starp māti un bērnu. Šajās konsultācijās mēs palīdzam gan praktiski, gan emocionāli – jo reizēm pietiek ar atbalsta vārdiem un nelielu pamācību, lai mamma sajustos droši un mierīgi.
Vecmāte Laura Šime uzsver, ka katra mamma un katrs bērniņš ir unikāls, un tieši tāpēc ir svarīgi, lai māmiņas nebaidītos jautāt un meklēt palīdzību. “Zīdīšana ir process, kurā mēs visi mācāmies – gan bērniņš, gan mamma. Un mūsu uzdevums ir palīdzēt, lai šīs pirmās kopīgās dienas būtu pēc iespējas harmoniskākas,” saka vecmāte.
Konsultācijas tiek nodrošinātas pateicoties Rīgas Dzemdību nama fonda atbalstam, un tās būs pieejamas līdz šī gada beigām.
Kā pieteikties?
- Rakstot uz e-pastu: zidisana2025@lrs.lv (norādot savu vārdu un kontaktinformāciju). Slimnīcas darbinieki ar Jums sazināsies, lai vienotos par konsultācijas laiku.
- Zvanot darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 pa tālruni: 63403220 (Dzemdību nodaļa).
- Vienojoties ar vecmāti, izrakstoties no slimnīcas, ja jūtat, ka vēl nepieciešama papildu informācija un atbalsts.