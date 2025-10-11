Par "TikTok" sensāciju kļuvis vissmagākais zīdainis, kurš jebkad piedzimis Nešvilā
Par "TikTok" sensāciju kļuvusi Šelbija Mārtina, kura 30. jūlijā Nešvilas "TriStar Centennial" slimnīcā laida pasaulē veselu 5,8 kilogramu smagu dēlu.
Zīdainītis, kuram dots vārds Kasjans, piedzima ar ķeizargriezienu 30. jūlijā — tajā pašā dienā, kad viņa mamma svinēja savu dzimšanas dienu.
“Kad cilvēki runā par to, ka viņiem piedzimis liels bērns, es pie sevis nodomāju: ‘Jūs nezināt, ko nozīmē vārds “liels”!’ Bet ticiet man — es to zinu!” Šelbija norāda vietnē "TikTok", publicējot sava dēla foto.
Šis ieraksts sociālajos tīklos guvis milzīgu popularitāti — to ar “patīk” atzīmējuši 4,5 miljoni cilvēku, un vairāk nekā 738 tūkstoši ar viņas ierakstu dalījušies.
Mazā Kasjana vecmāmiņa Kerolīna Hainsa savā "Instagram" profilā dalījās ar ziņām par mazdēla veselības stāvokli, mīļi nodēvējot zēnu par “trekno zemesriekstiņu”. “Kasjans pēc dzemdībām tika ievietots jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā (NICU). Dažreiz lieliem bērniem pēc dzimšanas cukura līmenis asinīs ir nestabils, un viņus nepieciešams novērot. Viņš ir pieslēgts pie sistēmas un saņem skābekli,” norāda Kerolīna. Kādā komentārā viņa piebilda, ka šobrīd Kasjana veselības stāvoklis attiecībā uz skābekļa līmeni ir “gandrīz normas robežās”.
Saskaņā ar "Medical News Today" sniegto informāciju, vidējais jaundzimušā zēna svars ASV ir aptuveni 3,26 kg. Kasjans piedzimšanas brīdī bija gandrīz divreiz smagāks.
Jāpiebilst, ka smagākais zīdainis ASV piedzima 1879. gadā — viņa svars bija 10 kg un garums 71 cm. Zīdainis diemžēl gāja bojā vien 11 stundas pēc dzimšanas, un viņam netika dots vārdiņš. Viņa māte, Anna Beitsa, bija gandrīz 2,4 metrus gara.