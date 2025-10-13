Šonedēļ populārākie vārdi - Elīna un Rolands, populārākais bērnu vārds - Lūkass
No kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Elīna (7806) un Rolands (3892). Savukārt populārākais bērnu vārds ir Lūkass - šogad vecāki jau 69 jaundzimušos puikas ir nosaukuši par Lūkasu.
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Daiga (3711), Karīna (3443) un Lūkass (1067), liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati.
Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Drosmis (4), Mirga (6), Gaits (12), Eda (20), Rolanda (23), Minna (24), Hedviga (59), Drosma (69) un Gaitis (86).Vēl vārda dienu šonedēļ svin 928 Ronaldi, 311 Irmas, 229 Dināri, 188 Helviji, 186 Vilhelmīnes, 178 Dinijas un 142 Erlendi.
Jaundzimušo bērnu vārdu popularitātes līderis ir jau pieminētais Lūkass (69). Šajā gadā 15 jaundzimušajām meitenītēm ir dots skaistais vārds - Elīna, sešas mazulītes šogad nosauktas par Karīnu.
Pieci zēni nosaukti par Rolandu, tikpat - par Helviju. Četri 2025. dzimuši zēni tikuši pie vārda Ronalds, divas meitenes - Dinija. Pa vienai reizei šogad jaundzimušajiem reģistrēti vārdi Eda, Dinārs, Erlends un Gaits. Citi šīs nedēļas aktuālie vārdi šogad pagaidām nav reģistrēti.