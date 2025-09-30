Aija Strazdiņa-Ratinska sapņo vecumdienās doties apkārt pasaulei un baudīt dzīvi
Producente un TV raidījumu režisore Aija Strazdiņa-Ratinska atzīst – uzzinot, par ko būs saruna, pie sevis nosmējusies: “Tā! Tas nu ir klāt – mani sāk intervēt par vecumu.” Aija neatbalsta dažādus vecuma cenzus – krietni svarīgāk esot tas, kā cilvēks jūtas un ko viņš dara, nevis tas, kas pasē rakstīts. Saruna ar viņu - žurnāla “Patiesā Dzīve” jaunākajā speciālizlaidumā “Laimīgas Vecumdienas”.
Par vecumu un cipariem pasē Aija daudz nebēdā. “Man regulāri pašai jāparēķina, cik tad man vispār ir gadu, tā uzreiz dažkārt nemaz nevaru atbildēt. Vienmēr rēķinu no dzimšanas gada, un tas paņem kādu brīdi.” Aijai gan ir vīzija par to, kā būtu jāizskatās viņas ideālajām vecumdienām. “Mēs ar Ritu Paulu (Radio Skonto ētera personība – red.) esam spriedušas, ka atvērsim savu pansionātu. Rīkosim tādu kā facecontrol un izvēlēsimies tikai foršus cilvēkus – tādus, kuriem patīk priecāties. Tas būs tāds kā ceļojošais pansionāts. Dosimies apkārt pasaulei un baudīsim dzīvi.”
Aija nenoliedz – lai radītu šādus apstākļus vecumdienās vai saglabātu līdzšinējo dzīvesveidu, nākas domāt, kā to varētu īstenot. Protams, viņa strādā un maksā nodokļus, taču lieliski apzinās, ka ar valsts pensiju varētu būt krietni par maz. “Es uzskatu, ka galvenais – būt tiešām profesionālim savā jomā. Tad ar darbu un pieredzi pilnīgi noteikti naudu būs iespējams nopelnīt arī 70 un 80 gados.”
