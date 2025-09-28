Tā ir mīlestība? Vecmāmiņa ar 17 mazbērniem apprecas ar vīrieti, kurš ir par 37 gadiem jaunāks: viņi iepazinās, kad viņam bija tikai 15
Viņa ir vecmāmiņa ar miljoniem sekotāju, kas kļuvusi slavena visā pasaulē, apprecoties ar vīrieti, kurš ir par 37 gadiem jaunāks par viņu. Taču tagad viņas fani ir satraukti - viņas jaunais vīrs pēkšņi pazudis no sociālajiem tīkliem. Neskatoties uz baumām un minējumiem, Šerilai Makgregorai izdodas turpināt priecēt skatītājus ar savu enerģiju un optimismu, pierādot, ka viņu mīlestība ir īsta.
65 gadus vecā Šerila, plašāk pazīstama kā "Karaliene Šerila" (Queen Cheryl), platformā "TikTok" ir savākusi vairāk nekā piecus miljonus sekotāju un gandrīz 200 miljonus patīk, pateicoties savam neparastajam stāstam. Viņas video, kuros viņa kaislīgi skūpsta savu 28 gadus jauno vīru Kuranu Makkeinu un asprātīgi atbild kritiķiem, ir padarījuši viņu par vienu no spilgtākajām platformas zvaigznēm ar ievērojamu vecuma starpību.
Viņu attiecības kļuva par sensāciju vecuma starpības dēļ. Šerila - Džordžijas štata iedzīvotāja, septiņu bērnu māte un 17 mazbērnu vecmāmiņa - pārliecina, ka viņu jūtas ir patiesas. Viņi iepazinās jau 2012. gadā, kad Kuranam bija 15 gadi un viņš strādāja ātrās ēdināšanas uzņēmumā, ko vadīja Šerilas dēls. Tomēr romantika aizsākās daudz vēlāk - 2020. gada novembrī viņi atkal satikās, un starp viņiem aizdegās dzirksts.
2021. gada jūlijā Kurans piedāvāja Šerilai apprecēties restorānā, pasniedzot gredzenu, kura vērtība bija 3000 dolāru. "Es biju nervozs, centos sevi kontrolēt, bet nespēju valdīt asaras," viņš atceras. "Es izvēlējos Šerilu, jo viņa ir skaista, eleganta, stipra, cēla, godīga un rūpīga."
Kopš tā laika pāris "TikTok" dalījās ar video, kas bija pilni maiguma, neņemot vērā kritiku. "Mums ir vienalga, ko saka citi," teica Šerila. "Mūsu mīlestība ir stiprāka par naidu."
Vēlāk viņi paziņoja, ka vēlas tikt pie bērna ar surogātmātes palīdzību, un 2024. gada vasarā sarīkoja dzimuma atklāšanas ballīti - viņi gaidīja meitenīti. Taču drīz video mainījās: Šerila biežāk parādījās viena, bet Kurans pazuda. "Kur ir Kurans?!" jautā sekotāji. "Kāpēc viņa jau tik ilgi nav viņas lapā?" min citi.
Daži lietotāji pieļauj, ka Kuranam varētu būt problēmas ar likumu un viņš nokļuvis cietumā. "Tāpēc tagad visu saturu viņa veido viena," raksta komentāros zem video. Citi izrāda līdzjūtību: "Nabaga Šērila turas, kamēr viņas vīrietis nav klāt."
Līdzīgas sarunas neparādās pirmoreiz. Jau viņu kāzās 2021. gadā Kuranu apsūdzēja, ka viņš izmanto sievu slavas un naudas dēļ. Taču viņš apgalvoja: "Mēs esam dvēseles radinieki. Vecums ir tikai cipars."
Šobrīd Šerila turpina veidot video, dažkārt piemiedzot ar aci skatītājiem. Vienā no video viņa smaidīja un dungoja dziesmu par ilgošanos pēc mīļotā, kas izraisīja komentāru vētru: "Viņa runā bez vārdiem," uzskata fani.
Lai kas arī nebūtu noticis, "Karaliene Šerila" negrasās atkāpties. Ar vīru vai bez viņa, viņa paliek mīļotā "interneta vecmāmiņa", kas dejo, smejas un pārliecinoši pierāda - vecums nav šķērslis mīlestībai.