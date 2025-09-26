Yesyes.lv veiktā aptauja atklāja, cik bieži latvieši nodarbojas ar seksu: visaktīvākie seksuālajā ziņā ne vienmēr ir tie jaunākie
Saskaņā ar YesYes.lv veikto aptauju, lielākā daļa latviešu savu seksuālo dzīvi vērtē kā labu vai ļoti labu. Aptaujā latvieši atklāti runāja ne tikai par savu apmierinātību ar seksuālajām attiecībām. Aptaujas dalībnieki atklāja, cik bieži viņi nodarbojas ar seksu ar savu partneri, vidējo dzimumakta ilgumu un cik daudz laika viņi velta priekšspēlei. Viņi arī piekrita dalīties ar savām lielākajām bailēm un atklāja, vai par tām runā ar saviem partneriem. Tātad, ielūkosimies aiz noslēpumainības plīvura un apskatīsim, ko latvieši atklāja par savu seksuālo dzīvi.
Visvairāk seksuāli aktīvās – vidēja vecuma latviešu sievietes
Aptauja atklāja, ka nedaudz vairāk nekā trešdaļa latviešu seksu praktizē 1–2 reizes nedēļā, un gandrīz tikpat daudz – 3–4 reizes nedēļā. Ceturtdaļa respondentu atklāja, ka seksu praktizē vēl retāk – mazāk nekā reizi nedēļā. Un tikai desmitā daļa latviešu var lepoties, ka viņi nodarbojas ar seksu vairāk nekā 5 reizes nedēļā.
Seksuālās aktivitātes līderi ir vidēja vecuma sievietes un vīrieši. Piemēram, vairāk nekā puse vidēja vecuma sieviešu var lepoties ar to, ka ar partneri nodarbojas ar seksu vismaz trīs reizes, bet dažkārt pat piecas vai vairāk reizes nedēļā. Trešdaļa vidēja vecuma vīriešu arī var lepoties, jo viņi nodarbojas ar seksu 3–4 reizes nedēļā.
Tomēr jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem demonstrē pilnīgi atšķirīgas tendences un ievērojami atpaliek no vecākiem latviešiem. Izrādās, ka šīs vecuma grupas latvieši seksu praktizē visretāk – mazāk nekā reizi nedēļā. Šīs tendences seksuālajā aktivitātē atklāja ceturtdaļa jauno sieviešu un vairāk nekā trešdaļa jauno vīriešu.
Jaunieši visaugstāk vērtē savu seksuālo dzīvi
YesYes.lv aptauja parādīja, ka lielākā daļa latviešu bauda augstas kvalitātes seksuālo dzīvi. Vairākums no viņiem – 73% sieviešu un 70% vīriešu – to vērtē kā labu vai ļoti labu.
Tomēr ļoti maz cilvēku ir neapmierināti ar savu seksuālo dzīvi – tikai aptuveni desmitā daļa sieviešu un vīriešu.
Izrādās, ka vislabāko seksu bauda jaunieši vecumā no 36 līdz 45 gadiem – lielākā daļa šo latviešu savu intīmo dzīvi novērtēja kā ļoti labu.
Turklāt šķiet, ka pat gadiem ejot, daži latvieši neļauj savai kaislībai izdzist. Vairāk nekā divas trešdaļas vidēja vecuma vīriešu un sieviešu uzskata, ka sekss ar saviem partneriem ir ļoti labs.
Tiesa, ka, kamēr daži vidēja vecuma cilvēki ir savas seksuālās aktivitātes virsotnē, citi, diemžēl, ir pilnīgi vīlušies savā seksuālajā dzīvē. Aptuveni ceturtā daļa vīriešu vecumā no 45 līdz 55 gadiem seksu ar savām partnerēm vērtē kā sliktu.
Ceturtdaļa latviešu nepievērš uzmanību priekšspēlei
Latvieši atklāti atbildēja uz jautājumu par to, cik ilgi vidēji ilgst sekss ar partneri. Puse no visiem respondentiem atklāja, ka parasti sekss ar partneri ilgst 10–25 minūtes. Trešdaļa latviešu bauda ilgāku seksu un apgalvo, ka parasti sekss ilgst ilgāk par 25 minūtēm. Tikmēr piektā daļa latviešu dod priekšroku “ātrajam seksam”, veltot tam tikai 5–10 minūtes.
Un kāda vieta priekšspēlei ir latviešu seksuālajā dzīvē? Gandrīz puse latviešu pirms seksa nodarbojas ar priekšspēli 5–10 minūtes. Aptuveni trešdaļa izvēlas zelta vidusceļu, priekšspēlei veltot 10–25 minūtes. Mazākums – tikai 7% – priekšspēlei velta vairāk nekā 25 minūtes. Ceturtdaļa respondentu priekšspēles vispār neuzskata par svarīgu un tai velta mazāk nekā 5 minūtes.
Interesanti, ka, lai gan sievietes bieži novērtē garu priekšspēli, vīrieši vecumā no 26 līdz 35 gadiem ir gatavi tai veltīt vairāk nekā 25 minūtes. Savukārt sievietes parasti priekšspēlei velta 5 līdz 10 minūtes.
Vēl pārsteidzošākas ir jaunas sievietes, kas jaunākas par 25 gadiem. Vairāk nekā trešdaļa no tām, šķiet, vēlas pēc iespējas ātrāk nodoties seksam, un pirms tam tās parasti “parotaļājas” ne ilgāk par 5 minūtēm.
Bailes neapmierināt partneri vai nespēt sasniegt erekciju
Latvieši piekrita atklāt, kas viņus visvairāk uztrauc guļamistabā. Piemēram, viena sieviete domā, vai viņa gūst maksimālu baudu un ko viņa var darīt, lai piedzīvotu vēl intensīvākus orgasmus.
Daži vīrieši uztraucas par sava dzimumlocekļa izmēru un to, ko par to domās sievietes. Citi baidās, ka, pienākot laikam mīlēties, viņi nespēs sasniegt erekciju.
Daži latviešu vīrieši uztraucas, ka viņu partneres nespēj sasniegt vaginālo orgasmu seksa laikā. Meitenes izsaka līdzīgas bažas: “Es baidos, ka nepietiekami apmierinu savu partneri.”
Citas sievietes atzīst, ka ne vienmēr izdodas sasniegt orgasmu, bet vislielākā problēma ir tad, ja partnerim tas ir vienalga. Citas runā par citām bailēm.
“Man rada bažas, ka es savam partnerim esmu interesanta tikai fiziski,” raksta viena meitene.
Vīrieši arī saka, ka nav par ko uztraukties, ja tev ir brīnišķīga sieva – tu vari ar viņu runāt par jebko, jo tava mīļotā uzklausīs jebkādus ieteikumus vai fantāzijas un, iespējams, pat palīdzēs tās īstenot. Daži latvieši ir pārliecināti, ka ir nepieciešams ar partneri runāt par visu, kas jūs uztrauc – tādā veidā viss var tikt atrisināts uzreiz, pirms neliels sīkums ir kļuvis par nopietnu problēmu. Citi, gluži pretēji, netic monogāmām, ilgtermiņa attiecībām un uzskata, ka viens partneris nevar apmierināt visas seksuālās vēlmes.
“Es baidos, ka ilgtermiņa attiecību uzturēšana ar vienu partneri kļūs garlaicīga,” saka viens jauns vīrietis.
Latvijas sievietes, no otras puses, baidās, ka dzimumakts būs sāpīgs. Citas pauž bažas, ka viņu ķermeņi nebūs pietiekami pievilcīgi partneriem, jo īpaši, kad sāk zaudēt jaunību. Citas uztraucas, ka viņu libido ir daudz zemāks nekā partneriem.
Trešdaļa vidēja vecuma sieviešu ar saviem partneriem atklāti nerunā par seksu
Neatkarīgi no tā, kādas bailes jums varētu būt, ir ļoti svarīgi par tām runāt ar savu partneri. Tāpat ir svarīgi runāt par jebkādām problēmām, kuras var rasties. Bet vai latvieši var atklāti runāt ar saviem partneriem par seksu
Divas trešdaļas vīriešu un sieviešu apgalvo, ka ar savu partneri vienmēr var atklāti runāt. Viena trešdaļa respondentu apgalvo, ka par seksu atklāti var runāt tikai dažreiz. Tomēr aptuveni viena trešdaļa nevar ar savu partneri atklāti runāt par savu seksuālo dzīvi.
Aptauja atklāja interesantu tendenci. Izrādās, ka vīrieši ar savām partnerēm par seksu var runāt daudz atklātāk nekā sievietes. Piemēram, aptuveni trešdaļa vidēja vecuma sieviešu ar saviem partneriem nevar apspriest noteiktas lietas. Turpretim tikai neliela daļa tāda paša vecuma vīriešu nespēj atklāti runāt par seksu ar savām partnerēm.
Arī citās jomās ir manāmas atšķirības. Piemēram, lielākā daļa jaunu vīriešu vienmēr atklāti runā ar savām partnerēm. Tajā pašā laikā aptuveni puse no viņu vienaudžiem uzskata, ka dažas lietas ir jāpatur privātas.
Vidēja vecuma cilvēki ir īpaši neskaidri par to, vai viņi var atklāti runāt par seksu ar saviem partneriem. Aptuveni puse šīs vecuma grupas cilvēku saka, ka par seksu un savu intīmo dzīvi ar partneriem runā tikai reizēm.