No bordo krāsas līdz jutekliskai sievišķībai - kas ir modē šajā rudenī
Kādas krāsas, apģērbu silueti un faktūras šoruden ir modē, un kā to visu stilīgi kombinēt? Modē ir bordo krāsa, boho stils, rūtiņas un rombi, kā arī tīri krāsu kontrasti.
Demonstrē un stāsta modes un dzīvesstila tirdzniecības centra “Spice” stiliste Dace Bahmane.
Sarkanais kods
Šajā komplektā spēlējas bordo un sarkanā krāsa, taču tikpat labi tēls no galvas līdz kājām var būt bordo vai sarkans. Kā pārsteiguma toni vienai vai otrai krāsai var pievienot rozā. Siluetā izceļas plecu līnija ar polsteriem, bet viens no sezonas stila pamatelementiem ir ādas svārki. Aktuāli gan klasiski zīmuļsvārki, gan modeļi ar akcentētu gurnu līniju un vieglu paplatinājumu lejasdaļā. Šī tendence būs modē arī 2026. gada vasarā.
Boho estētika
Modē joprojām ir boho stils un šoruden tas izpaužas patiešām spilgti. Viena no sezonas favorītēm ir vintidža mežģīne, ko viegli integrēt garderobē ar blūzēm. Nozīmīgs akcents ir arī mākslīgā kažokāda – tā parādās gan virsdrēbēs, kā šajā gadījumā, piešķirot kontrastu gaisīgajai blūzei, gan detaļās, piemēram, šallēs, piekariņos u.c. Savukārt smalkā, boho estētikai raksturīgā josta, bagātina tēlu, piešķirot tam brīvības un rotaļīguma dzirksti.
Klasika satiek juteklisku sievišķību
Kleitu pāri biksēm sākām vilkt jau pagājušajā sezonā un šī tendence turpinās arī, iestājoties vēsākam laikam. Te tā iegūst jaunu veidolu – zīda kleita ar mežģīņu apdari, kas atgādina naktstērpu, pārtop izteiksmīgā ikdienas akcentā. Klasisku spēku un kontrastu tēlam piešķir pelēkais bikškostīms, kas šobrīd ir viens no populārākajiem garderobes elementiem.
Krāsu kontrasti
Apģērbs lielos krāsu laukumos jeb colour blocking šoruden izceļas ar tīriem kontrastiem – melns, balts un viens košs akcents. Šajā gadījumā tas atklājas melnas ādas jakas un baltu bikšu kombinācijā, ko pasvītro spilgti zila šalle. Šāds akcents piešķir tēlam svaigumu un padara to vizuāli izteiksmīgāku. Līdzīgu efektu iespējams panākt ar košiem cimdiem vai somu. Savukārt ādas jaka ar stāvkrādziņu ienes tēlā sportisku noti, radot pārliecinošu tēlu.
Jaunais melnais
Brūnā ir viena no sezonas vadošajām krāsām un tajā var ģērbties no galvas līdz kājām, aizstājot tik ierasto melno. Īpaši aktuāla ir ādas jaka ar pazeminātu jostasvietu. Tēlu papildina bārkstis – vēl viena būtiska sezonas tendence. Šajā gadījumā tās ir kleitā, bet bārkstis var rotāt arī jaku vai somu – noteikumu nav! Ādas faktūra kombinācijā ar dinamiskajām bārkstīm rada mūsdienīgu, drosmīgu stila interpretāciju.
Rūtis, rūtiņas un rombi
Klāt rudens un rūtis atkal izvirzās modes priekšplānā. Tās sastopamas gan kreklos, gan svārkos, turklāt atļauti dažādi raksti vienā tēlā. Šajā gadījumā apvienotas vairākas interpretācijas: svārki ar klasisko rūtojumu un jaka ar aktuālo rombu motīvu. Šāda rakstu kombinācija rada dinamiku un piešķir tēlam mūsdienīgu britu lauku noskaņu.