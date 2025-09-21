Šķiršanās gadījumā vecākiem būs obligāti jāvienojas par bērna aizgādību un uzturlīdzekļiem
Saeima konceptuāli atbalstījusi grozījumus Civilprocesa un Notariāta likumā, lai bērnu tiesību aizsardzība šķiršanās gadījumos būtu efektīvāka.
Laulātie, kuriem ir kopīgs nepilngadīgs bērns, laulību pie notāra var šķirt gadījumā, ja viņi ir noslēguši rakstveida vienošanos par kopīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali. Pašlaik, ja kāda no pusēm vienošanos nepilda, to var risināt, tikai vēršoties tiesā.
Kā iepriekš atzīmējis par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins, tiesvedība prasa laiku un resursus, kā arī nozīmē tiešu vai netiešu bērna iesaistīšanu vecāku neatrisinātos konfliktos.
Ar grozījumiem iecerēts sekmēt vienošanās par bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem noslēgšanu bezstrīdus procesā, nodrošinot, ka to varēs izpildīt bez nepieciešamības vērsties tiesā, ja kāda no pusēm panākto vienošanos vēlāk tomēr nepilda. Likumprojekts notariālā akta formu attiecina tikai uz jautājumiem, kas saistīti ar bērna aprūpi. Jautājumu par mantas sadali puses joprojām varēs risināt privātā kārtā vai notariālā akta veidā pēc sava ieskata, teikts grozījumu anotācijā.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie atbildīgajā komisijā un Saeimā jāatbalsta vēl divos lasījumos.