Ko runā tīmeklī: pirmais un pēdējais randiņš - kāpēc nebija turpinājuma
"Kas Jūsu pieredzē ir tāds noticis pirmajā randiņā, kad uz otro randiņu ar to pašu cilvēku vairs neaizgājāt," platformā "Threads" vaicā lietotājs ar segvārdu “attiecību karogi”. Iemesli ir dažādi, bet visbiežāk – apsēstība ar sevi un vēlme bučoties jau pirmajā reizē.
Kristīne: "Esmu jau rakstījusi, bet... Aiziet.
- Visu randiņu runāja par saviem kartupeļu laukiem, to, kā sieva dzērāja viņu pametusi ar 3 bērniem, un cik laba māte es viņiem būšu un laba saimniece viņa mājas.
- Aizrautīgi stāstīja, ka nedrīkst pirmos randiņus pat roku paturēt, kur nu vēl skūpstīties, sekss tikai pēc kāzām.
- Pēc randiņa prasīja aizdot 20 eur.
- Uzstāja, ka vedīs man uz darbu kafiju, es teicu, ka nav vērts. Atveda, izbraucām līkumu, gribēja seksu, atteicu un tad frāze – tev bija taisnība, ka nav vērts braukt.
- Pirmais randiņš super. Būtu arī kas sanācis, bet... Uz otro, tādu 5 min. kafiju, ieradās pēc darba, es to zināju, bet nebiju rēķinājusies, ka viņš tik nenormāli smirdēs pēc sviedriem. Tā ka rauj uz augšu. Paldies, nē. Katru dienu vakarā to ostīt un ja nelieto dezīti. Nosita vēlmi turpināt.
- Sarunājām pasēdēt pie ezera, parunāt. Ziema. Atteicās darbināt mašīnas motoru, lai ir silti, jo... Degvielu tērē. Sēdējām aukstumā."
Agnese: "Aizveda pastaigāt uz molu, beigās izrādījās, ka ved parādīt vietu kur bijušo bildinājis, tur uzņēmis video klipu dziesmai, ko sacerējis viņai, atpakaļ ceļā uz pilnu klapi mašīnā atskaņoja šo, jau studijā uzņemto dziesmu, kas veltīta tai meitenei. Sabiedrībā labi zināms cilvēks, moš domāja, ka reklamē savu mūziku."
Renāte: "1) sarakstē pielika 20 cm savam auguma garumam. 2) Svinēja 9. maiju."
Kokounsanele: “Aizgājām ieturēt maltīti, un ēdienkartē nebija nekā, ko viņam izvēlēties, ko pavadīja komentāri: “Fui, griķi ir pretīgi! Man riebjas sīpoli! Zupas neēdu!” Ar šausmām domāju – ko gan tāds mājās ēd. Randiņa beigās uzmācīgi līda skūpstīties, kad izvairījos, tad sāka lūgties “tikai vienu bučiņu” un tad uztaisīja publisku histēriju, ka man noteikti ir cits, iešu pie cita, un nobeidza ar sevis žēlošanu.”
Laura: “1. Cilvēks neuzdod jautājumus, tikai atbild uz maniem; 2. Fiziski kā vīrietis nesaista; 3. Ja ir pārāk uzbāzīgs un uzmācas; 4. Un, protams, es klausos, ko cilvēks runā, ja mums fundamentāli nesaskan vērtības un skatījums uz lietām, nav vērts turpināt.”
Nellija: “1. Runā tikai un vienīgi par sevi, pat vārdiņu nav kur iespraukt. Paldies, nē. 2. Absolūta vienaldzība par to, kur iet, ko darīt, viss jāizlemj man. Nemāk/negrib/nevar pieņemt lēmumus patstāvīgi. Paldies, nē. 3. Lieto alkoholu pirmā randiņa laikā un publiskā vietā var sākt uzmākties. Milzīgs nē! 4. Meklē otru mammu – aizved, savāc, atved. NĒ un NĒ! 5. Runā sliktu par citiem cilvēkiem – galvenokārt māti vai bijušo. Tas ļooooti daudz pasaka par viņu pašu, momentāli. Traumas vajag ārstēt psihologa kabinetā, nevis pirmajā randiņā stāstīt satiktajai meitenei. Un, protams, ja pats skaitās “balts un pūkains”, to stāstot. Vīrieša attieksme pret citām sievietēm, lai kādas viņas arī nebūtu bijušas, daudz pasaka par to, kā nākotnē izturēsies pret mani. Milzīgs nē! P.S tie visi ir pilnīgi dažādi personāži, bet daudziem sakrita pat vairāki punkti kopā. P.P.S. Priecājos, ka man šādi randiņlaiki jau sen ir garām!”
Kristīne: “Izskatījās pēc 70to gadu taksista un piedāvāja uzreiz radīt kopīgu bērnu, lai nebūtu pārāk liela vecuma starpība ar viņa esošo… Jo man jau pulkstenis tikšķot…”
Kristo: “Atnāca ar brāli, laikam vienai bail bija, paši savā starpā runājās. Neatradu kopīgu valodu ar abiem.”
Agnese: “No trakā gala: sāka raudāt, jo es esot ļoti saprotoša; uzdāvināja dzejoļu grāmatu, kuru uzrakstījis, lai tiktu pāri bijušajai (vienā no dzejoļiem aprakstīta bijusi... stipri līdzīga man); uzstāja aiziet uz sava klana vietu. Mazliet ikdienišķāk: nespēja uzdot nevienu jautājumu, bet viņam likās, ka iet tik izcili, lai censtos mīļoties, sadoties rokās; brauca ar nolaistiem logiem, skaļi uzliekot apšaubāmu krievu repu un lepni mājot ar galvu meitenēm uz ielas. Centos saplūst ar sēdekli.”
Elīna: “Viņš bija netīrās drēbēs un ēda ar muti vaļā tā, ka es nedzirdēju savu jautājumu, un 2 km pastaiga viņam bija par grūtu.”
Zane: “Lūdza piemest naudu, sakot ka tā pārbauda manu pienesumu nākotnē ģimenes budžetā, un sāka runāt, kādu māju varētu būvēt kopā. Un sāka stāstīt, kāda ex slikta.”
Santa: “Runāja tikai par sevi, savām fotokamerām, saviem foto objektīviem ar visiem modeļiem, kas man kā hobija modelei bija pilnīgi melna bilde.”
Andris: “Aizejot ar dāmu uz randiņu, ātri sapratu, ka mūsu 2 cilvēku kompānijā esmu “vājais dzimums”... Dāma nekautrējās katrā teikumā iepīt pa pāris necenzētiem vārdiem, un arī viņas intereses bija visai vīrišķīgas... Jāpiebilst, ka no skata to nevarēja pateikt...”
Jānis: “ 1. Randiņā stāstīja, cik ļoti patīk audi, ka apmeklē audi “meet”, un ir kādos audi klubos. 2. Citā randiņā vairāk kā stundu stāstīja cik ex slikts bija utt. Bijām restorānā, palūdzu māsīcai piezvanīt, lai tieku prom no šī murga. 3. Sieviete pārāk pārņemta ar sevi, narcistiska, runāja tikai par sevi un savu izskatu, vispār nejautāja neko par mani. 4. Sieviete ar bērniem iepazīstoties neko par bērniem neteica. Pēc tam randiņā runāja tikai par bērniem. Kādēļ man kā brīvam būtu jāpieņem bijušo paliekas?
cilveeks_laivaa: “1. Visas bildes bija ļoti tuvi sejas portreti. Ierodoties uz randiņu, sapratu, kāpēc tā. Nojautu, ka nespēšu ilgstoši izturēt. 2. Egocentriska, visu laiku tik par sevi un to, cik lieliska, bet cik visi pārējie muļķi. 3. Jau no sākta gala sagaidīja princess treatment – atved, aizved, nopērc. 4. Izteica komentārus par manu izskatu un apģērba stilu.
Santa: “Visa randiņa garumā grauza nagus un beigās centās līst bučoties.”
Laimepilnigaa: “Visu laiku runāja par ex un cik viņš labs, un ka viņš to un šito, mauca monologā.”
astra.stellaris: “Vīrietis bija sēdoša suņa augumā, ko neminēja sarakstē, neizskatījās tā kā bildēs, 10 gadus vecas bildes bija salicis, stāstīja, ka esot no raganu dzimtas.”
Līna: “Reālā bilde atšķīrās no iepazīšanās sludinājuma, tā, ka likās, ka čoma bilde ielikta. Vēl bija kadrs, kurš atnāca dzērumā un lika noprast ka tā ir normāla ikdiena.”
Ieva: “Sāka plānot mūsu kopīgo nākotni un pārvākšanos uz Spāniju.”
Zane: “Viņš sagaidīja mani norunātajā vietā jau manāmi iereibis un ar viskija glāzi priekšā.”
Anna: “Nebija uzvilcis tīras drēbes.”
Jekaterina: “Līda apskauties un bučoties jau pirmajā randiņā, bija pārāk uzbāzīgs, stāstīja, kā viņi ar čaļiem forši iet tusēt un īrē māju uz 2 dienām, lai tur dzertu šņabi.”