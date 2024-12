"Pirmais randiņš bija katastrofāls, tomēr es devu viņam vēl vienu iespēju!" Ilze dalās negaidītā attiecību pieredzē

"Pēc mēneša Jānis man piezvanīja un atkārtoti aicināja satikties. Es par to biju gaužām pārsteigta, jo tiešām nespēju šo cilvēku izprast... tomēr piekritu ar viņu tikties atkārtoti, nezinot, ko no tā visa sagaidīt. Kad satikāmies, viņš bija daudz brīvāks un atraisītāks. Jānis man atklāja, ka pirmo reizi, kad tikāmies - viņš bija cerējis, ka randiņā ieradīšos tieši es. Viņš arklāja, ka bija pamatīgi uztraucies, bet manu mājas tālruni nepajautāja, jo viņš jau to bija noskaidrojis no sava istabas biedra. Tā nu vārds pa vārdam mūs aizveda pie tā, ka drīz mēs svinēsim savu 28. kāzu gada jubileju. Reizēm ir vērts cilvēkiem dot otras iespējas! atklāj Ilze.