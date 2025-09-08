"Tas nebija tikai kafijas namiņš..." Slēdzot savas durvis, "Kurts Coffee" no sirds pateicas saviem klientiem
"Tas nebija tikai kafijas namiņš. Tā bija vieta ar dziļu stāstu, kura pamatā – mīlestība, spēks un ticība, ka kopā mēs varam palīdzēt. Katrs izdzertais dzēriens deva savu artavu mazā Kurta ikdienas aprūpei un rehabilitācijai," pēc "Kurts Coffee" slēgšanas sociālajā vietnē "Facebook" raksta tā īpašniece un Kurta Olivera māte Ketija Karlsone.
""Kurts Coffee" bija mājīga oāze, kur kafija vienoja cilvēkus un radīja sajūtu, ka mēs visi esam daļa no kaut kā lielāka. Šeit siltas sarunas un smaidi bija tikpat svarīgi kā kafija. Pēdējā darba diena bija piepildīta ar pateicību un sirsnību. Ar atmiņām, kuras paliks ilgi pēc tam, kad namiņa logi būs aizvērti," raksta Ketija.
Viņa pateicas visiem, kas šajos gados ienāca, atbalstīja un bija daļa no šī stāsta. ""Kurts Coffee" noslēdz savu ceļu, bet gaisma un siltums, ko tas radīja, turpinās dzīvot cilvēku sirdīs."
Kurta māte aicina sabiedrību arī neaizmirst par bērniem ar īpašām vajadzībām. "Nedrīkstam viņus slēpt. Viņi ir daļa no mums, daļa no sabiedrības, un mums ir jāiemācās viņus redzēt, pieņemt un mīlēt tādus, kādi viņi ir. Ģimenes, kas audzina bērniņus ar īpašām vajadzībām, bieži vien nes milzīgu smagumu uz saviem pleciem. Viņām vajadzīgs mūsu atbalsts, sapratne un līdzjūtība. Katrs no mums var būt daļa no pārmaiņām – ar labu vārdu, ar izstieptu roku, ar iekļaujošu skatienu. Jo sabiedrība kļūst stiprāka un gaišāka tikai tad, kad tajā vieta ir ikvienam."
Jau vēstījām, ka aizvadītajā nedēļas nogalē, 6. un 7. septembrī, vēl pēdējo reizi bija iespēja apmeklēt "Kurts Coffee" pie Vērmanes dārza.
""Kurts Coffee" pārstāj savu darbību. Diemžēl - gan darbinieku resursu, klientu apmeklētības un arī ģimenes apsvērumu dēļ," iepriekš rakstīja Ketija.
Atgādinām, ka savulaik Rīgā atradās vairāki "Kurts Coffee" namiņi, kas tika izveidoti ar cēlu mērķi - visus ienākumus novirzīt smagi slimā dēliņa Kurta Olivera rehabilitācijai.
Kā iepriekš intervijā žurnālam "Ieva" atzina Ketija, esot smagi: "Ir žēl Kurta. Jo – kāpēc tas viss tika darīts? Mērķa dēļ – lai iedvesmotu citus vecākus. [..] Jautājums ir – kur bija mūsu klienti, kāpēc viņi nenāca? Mēs ļoti centāmies. Šajā projektā, kas tika radīts Kurtam, mēs ar vīru ielikām ļoti daudz laika, enerģijas un mīlestības, un par to man ir visvairāk žēl. Taču kādā brīdī sapratām, ka tas no mums prasa pārāk daudz resursu – ar tiem, virzot citas savas idejas, mēs noteikti varētu nopelnīt vairāk, kas Kurta dēļ ir ļoti svarīgi. "
Jāpiebilst, ka Ketija šobrīd darbojas uzņēmējdarbības jomā - viņa ir atklājusi vairākus skaistumkopšanas salonus "Auch".