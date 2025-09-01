Pabalstu izglītības ieguves atbalstam saņēmuši par 192 cilvēkiem mazāk nekā pērn
Vēl divus mēnešus – septembrī un oktobrī - Rīgas pašvaldība piešķir ikgadējo pabalstu izglītības ieguves atbalstam, kas ir 50 eiro katram skolasbērnam. Pabalstu var pieprasīt līdz 31. oktobrim, bet pašvaldība aicina to izdarīt savlaicīgi, lai pēdējā brīdī nerodas grūtības ar nepieciešamo dokumentu noformēšanu.
Līdz 1. septembrim šo pabalstu ir saņēmuši 636 cilvēki 31 800 eiro apmērā, informē Antra Gabre, Rīgas pašvaldības Ārējas komunikācijas nodaļas projektu koordinatore. Šajā laika periodā pērn tās bija 828 personas un izmaksātais atbalsts - kopumā 41 400 eiro. Rīgā novērojama trūcīgo un maznodrošināto iedzīvotāju skaita samazināšanās, un tas varētu būt viens no faktoriem, kas ietekmējis pabalstu saņēmēju skaita kritumu, atzīmē koordinatore.
Gatavojoties jaunajam mācību gadam un to uzsākot, pabalstu izglītības ieguves atbalstam piešķir pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, un mācību iestāžu audzēknim, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību. Tas pienākas tikai ģimenēm, kurām ir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, kā arī šai mājsaimniecībai jeb kopīgi dzīvojošiem cilvēkiem obligāti jābūt deklarētiem un jādzīvo norādītajā adresē Rīgā.
Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim līdz 31. oktobrim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:
- iesniegums, kuru parakstot pilngadīgās personas dod Rīgas Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem;
- ienākumus un materiālos resursus apliecinoši dokumenti par sevi un ģimenes locekļiem.
Iesniegumu valsts valodā un citus dokumentus var iesniegt arī ar drošu elektronisku parakstu vai iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam).
Pabalstu piešķir, izvērtējot ģimenes vai personas ienākumus un mantisko stāvokli. Sākot no šī gada 1. janvāra, trūcīgas personas ienākumu slieksnis ir līdz 377 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 264 eiro pārējām personām. Maznodrošinātas personas ienākumu slieksnis Rīgā ir līdz 604 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 423 eiro pārējiem mājsaimniecībā.
Rīgas Sociālais dienests pieņem lēmumu mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas — vai nu piešķirt pabalstu, vai atteikt. Par šo lēmumu informē cilvēku, kurš pabalstu pieprasījis. Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz norādīto norēķinu kontu.
Šogad Rīgas pašvaldība šim atbalstam ieplānojusi līdzekļus 154 350 eiro apmērā.
Sabiedrības integrācijas fonds aicina trūcīgas, maznodrošinātas un krīzes situācijā esošas ģimenes ar bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem saņemt skolas piederumu komplektus Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām izdales vietās. Skolas piederumu komplektos ietilpst burtnīcas, klades, zīmēšanas papīrs, vāciņi, mapes, rakstāmpiederumi, akvareļu un guaša krāsas u.c. mācību procesā nepieciešamas preces.
Lai saņemtu skolas piederumu komplektu, jāuzrāda sociālā dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina, ka statuss ģimenei piešķirts šajā gadā. Katram bērnam kalendārajā, nevis mācību gadā pienākas viens skolas piederumu komplekts.