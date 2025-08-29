Trīskārtējā olimpiskā čempione Šēstrēma ekstremālos apstākļos kļuvusi par māmiņu: "Man šķita, ka neizdzīvošu!"
Zviedrijas trīskārtējā olimpiskā čempione peldēšanā Sāra Šēstrēma 27. augustā kļuva par laimīgo māmiņu, taču izrādās, ka dēliņa Adriana piedzimšana notikusi visnotaļ ekstremālos apstākļos, sportisti pamatīgi nobiedējot.
Savā "Instagram" kontā Šēstrēma stāstīja, ka vīrs viņu aizveda uz slimnīcu pārbaudei, taču ārsti viņu nosūtīja atpakaļ uz mājām, tā kā dzemdes atvērums bija tikai 2 cm. Taču mājās sākās spēcīgas un sāpīgas kontrakcijas ar asiņošanu. Izsauktā ātrās palīdzības brigāde dzemdētāju steigšus veda uz citu slimnīcu, taču plānotā slimnīca bija pilna. “Man šķita, ka brauciens uz slimnīcu nekad nebeigsies, kaut gan brauca maksimālā ātrumā un ieslēgtām zilajām bākugunīm.”
“Sāpes bija neaprakstāmas, un jau bija krietni par vēlu jebkādai sāpju mazināšanai, ko biju plānojusi. Es patiešām domāju, ka neizdzīvošu.”
Viņa stāstīja, ka brīdī, kad slimnīcas stāvvietā automašīnas durvis atrāva vaļā, dēliņš jau nāca pasaulē. “Viņš piedzima tieši tur, ātrās palīdzības automašīnā haosā pie slimnīcas ieejas,” viņa atzina. Dēliņa piedzimšana un brīdis, kad viņš sāka raudāt, mainīja visu. “No neiedomājamām sāpēm un bailēm līdz visburvīgākajam mirklim mūsu dzīvē,” viņa rakstīja. “Tas bija vienlaikus gan traumatisks, burvīgs mirklis.”
32 gadus vecajai peldētajai Adrians ir pirmdzimtais laulībā ar 36 gadus veco paukotāju Juhanu de Jongu Širusu. Viņi sāka tikties 2012. gadā, saderinājās pēc desmit gadiem, bet salaulājās triju dienu svinībās Toskānā 2024. gada oktobrī pēc Parīzes 2024. gada Olimpiskajām spēlēm.
Šēstrēma ir viena no visu laiku titulētākajām peldētājām. 2024. gada olimpiādē viņa izcīnīja zelta medaļas 50 un 100 metru peldēšanā brīvajā stilā, pirms tam viņa triumfēja 100 metru tauriņstilā 2016. gada olimpiādē Riodežaneiro. Viņa ir 20 reižu pasaules čempione un 29 reižu Eiropas čempione, kā arī vairākkārtējā pasaules rekordiste.