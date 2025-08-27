Mazaizsargātās ģimenes var saņemt mācību piederumu komplektus bērniem
Lai palīdzētu sākt skolas gaitas trūcīgo un krīzes situācijā nonākušo ģimeņu bērniem, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) 370 izdales punktos visā Latvijā aicina saņemt mācību piederumu komplektus, kas paredzēti bērniem vecumā no pieciem līdz 16 gadiem.
Mācību piederumu komplektus var saņemt ģimenes ar bērniem, tostarp arī Ukrainas iedzīvotāju ģimenes, ja tām ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa par atbilstību vienam no noteiktajiem statusiem. No šī gada 1.janvāra mācību piederumu komplekti pieejami ģimenēm ar trūcīgas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu. Par katru bērnu noteiktajā vecuma grupā kalendārā gada laikā pienākas viens komplekts.
Pieejami divu veidu mācību piederumu komplekti - sākumskolas un pamatskolas skolēniem. Komplektos iekļautas klades un burtnīcas, zīmēšanas un akvareļu papīrs, aplikāciju papīrs, rakstāmpiederumi, krāsas, šķēres, lineāli, penālis un citi skolas gaitām nepieciešami priekšmeti, kā arī mugursoma sākumskolas bērniem.
2024.gadā Latvijā ģimenēm tika izdalīti 7185 mācību piederumu komplekti, bet 2025.gada pirmajā pusē - 2146 komplekti. Savukārt Ukrainas iedzīvotāju bērniem 2024.gadā tika nodrošināti 1812 komplekti, bet līdz 2025.gada jūlijam jau 966.