"Vai tiešām mēs kaut ko izdarījām nepareizi?" "OnlyFans" modeles vecāki neapmierināti - meita diennakts laikā pārguļ ar 100 vīriešiem
Vecāki nav lepni par to, ar ko nodarbojas viņu meita - aktrise pieaugušo filmās un "OnlyFans" modele Lilija Filipsa, kura vienas diennakts laikā pārgulēja ar 101 vīrieti.Tēvs ir izteicies, ka atdotu visus savus naudas līdzekļus, lai tikai Lilija pārtrauktu šo nodarbošanos.
24 gadus vecā Lilija Filipsa, kas kļuvusi slavena platformā "OnlyFans" un pieaugušo filmu industrijā, piesaistīja plašas sabiedrības uzmanību 2024. gada beigās, kad vienas dienas laikā nodarbojās ar seksu ar 101 vīrieti.
Vēlāk dokumentālists Džošs Pīterss savā "YouTube" kanālā publicēja gandrīz 50 minūšu dokumentālo īsfilmu ar nosaukumu "Es pārgulēju ar 100 vīriešiem vienā dienā".
Daudzi, kuri ir dzirdējuši par šīs jaunās sievietes rīcību, droši vien jautā - ko par to domā viņas vecāki? Kā ziņo "Daily Mail", Lilijas tēvs un māte ļoti pārdzīvo par meitas izvēli.
"Lilijas Filipsas vecāki raudāja intervijas laikā dokumentālajā filmā, ko veidoja BBC, kur viņi runāja par meitas pretrunīgi vērtēto karjeru pieaugušo satura industrijā. Viņi atzina, ka būtu gatavi pat pārdot savu māju, ja tas palīdzētu pārliecināt meitu atteikties no darba "OnlyFans"," teikts materiālā.
Lilija, kura dzīvo Derbišīrā, ieguva atpazīstamību vietnē "OnlyFans" un piedalījās raidījumā "Stacey Dooley Sleeps Over", kur svētdienu pavadīja kopā ar ģimeni. BBC žurnāliste Steisija Dūlija atklāti sarunājās ar Lilijas vecākiem par viņas darbību, kas ģimenē izraisīja sāpīgas atklāsmes un spēcīgas emocijas.
Tēvs (59 gadi) atzina: "Mēs vairākus gadus zinājām, ka viņa kaut ko publicē "OnlyFans", bet es domāju, ka tās ir tikai bildes peldkostīmā vai apakšveļā."
Māte Emma piebilda: "Kad Lilija paziņoja, ka strādā "OnlyFans", mēs neiejaucāmies, jo vēlējāmies saglabāt ar viņu labas attiecības. Mēs bijām pietiekami atvērti, bet kad viss aizgāja pārāk tālu - mēs jau bijām pret to."
Lilija centās noturēties, bet, redzot vecāku ciešanas, nespēja izturēt un arī sāka raudāt. Tēvs uzsvēra: "Ja mēs varētu kaut ko izdarīt, lai viņu apturētu, mēs to darītu nekavējoties... Šis darbs ir pazemojošs, mēs gribam, lai mūsu meita ir drošībā. Dažreiz mēs domājam - vai tiešām kaut ko darījām nepareizi viņas audzināšanā? Lai gan mūsu mājās vienmēr bija mīlestība un skaisti brīži... Ja runa ir par naudu, mēs esam gatavi pārdot māju. Lilija, tu dabūsi visu, ko vēlies, ja pārstāsi darboties "OnlyFans"."
Situācija kļuva tik saspringta, ka Lilija izgāja no istabas, nevēloties, lai viņu filmē.
Lilijas vecāki, asarās, uzsvēra, ka nekad nav vēlējušies nodarīt meitai pāri, lai gan visa ģimene ir spēcīgi kritizēta. Tēvs piebilda: "Man zvana pilnīgi sveši cilvēki un saka: "Ceru, ka tava meita nomirs.""
Pati Lilija apgalvo, ka saprot un ciena vecāku jūtas, taču atteikties no savas profesijas neplāno. Neskatoties uz to, ka sarunas par naudu viņai ir nepatīkamas, viņa atzina, ka ir kļuvusi par miljonāri.
Pēc Lilijas vārdiem, viņa savas dzīves laikā ir pārgulējusi ar vairāk nekā tūkstoti vīriešu, bet video, kurā viņa vienā dienā guļ ar simts vīriešiem, atnesis viņai septiņciparu ienākumus.
Lilija neplāno apstāties pie sasniegtā - pēc viņas teiktā, darbs viņu motivē un dod iemeslu no rīta piecelties: "Man tas nav pazemojums. Man ir jādzīvo tā, kā es pati vēlos."
Lilija uzauga turīgā ģimenē, kurā vecāki varēja atļauties divus atvaļinājumus gadā, bērnu izglītību privātskolās un greznus automobiļus. Tēvs sāka strādāt kā apkopējs, bet vēlāk izveidoja savu biznesu, kas nodrošināja ģimenei stabilitāti un labklājību.