Jelgavā "Stipro ģimeņu saietā" pulcēsies ģimenes, kuras audzina īpašos bērnus
Latvijas Bērnu fonds svētdien, 7.septembrī, aicina ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, uz sirsnīgu un iedvesmojošu pasākumu “Stipro ģimeņu saiets” Jelgavā.
Visas dienas garumā pasākuma dalībniekiem tiks piedāvātas aktivitātes, kas veicinās drošas un emocionāli atbalstošas attiecības ģimenē.
“Stipro ģimeņu saiets” notiks Zemgales Olimpiskajā centrā, Jelgavā, Kronvalda ielā 24. Pasākums notiek visas dienas garumā, no pulksten 10:30 līdz 17:30.
Reģistrācija ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām.
Pasākumā “Stipro ģimeņu saiets” tiks organizētas meistarklases vecākiem par veselīga uzturu un krēmiem, mākslas, mūzikas un ABA terapijas, jogas nodarbības, vecāku konsultācijas, iedvesmas stāsti. Tiks organizētas arī āra aktivitātes: piepūšamās atrakcijas, iglu kluči, bumbu baseins, izjādes ar zirgiem, putu ballīte. Būs arī ēdināšanas zona ar gardiem ēdieniem un dzērieniem. Vecāku konsultāciju laikā bērniem būs nodrošināta pieskatīšana.
“Man ir liels prieks, ka Jelgavā pirmo reizi slēgtā telpā – Zemgales Olimpiskajā centrā – notiks īpašs pasākums ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Šī tikšanās būs daudz vairāk nekā tikai svētki – tā ir iespēja ģimenēm satikt citam citu, dalīties pieredzē, stiprināt savstarpējo atbalstu un sajusties kā daļai no plašākas kopienas. Vienlaikus tā dos arī vecākiem tik nepieciešamu atelpas brīdi, lai uz brīdi atvilktu elpu un baudītu svētkus kopā ar bērniem,” stāsta pasākuma “Stipro ģimeņu saiets” koordinatore Diāna Gailuma.
“Jelgavā mums ir ļoti stipra un saliedēta īpašo bērnu vecāku kopiena, kas ar savu drosmi, spēku un neatlaidību iedvesmo arī citus. Esot kopā, mēs varam radīt vidi, kurā ikviena ģimene jūtas pieņemta, atbalstīta un piederīga,” viņa saka.
Diāna Gailuma norāda, ka, pēc Labklājības ministrijas informācijas sistēmas datiem, Latvijā ir reģistrēti 9372 bērni ar invaliditāti. “Bet ir vēl ļoti daudz bērnu ar īpašām vajadzībām, funkcionālajiem traucējumiem bez invaliditātes statusa. Joprojām ir iztrūkstošas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem. Ir nepietiekama iekļaujoša vide, īpašo bērnu ierobežota socializācijas un mijiedarbības iespēja ar vienaudžiem, ģimeņu finansiālā rocība,” pasākuma nozīmību skaidro koordinatore.