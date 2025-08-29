Deserts "Rammstein" mūzikas pavadījumā un grāmatu plēšana - neparastākās kāzas Latvijā
Latvijā kāzu svinību radošie koncepti kļūst arvien dažādāki – no romantiskām ceremonijām tikai jaunajam pārim divatā līdz pilnībā tematizētām ballītēm ar neparastām aktivitātēm. Ar savu pieredzi dalās pasākumu vadītājs Māris Krastiņš un kāzu aģentūras “Kāzu feja” vadītāja Oksana Špakova.
Māris Krastiņš nesen vadīja ceremoniju, kurā jaunais pāris svinēja tikai divatā – bez viesiem, tikai ar sešu cilvēku apkalpojošo personālu. Lai arī sākumā ideja likās nesaprotama, īpaši ziemā, gala rezultāts bija maģisks. "Tas bija kā ziemas pasaka – apsnidzis uzkalns, zvaigznes debesīs un pavadošā mūzika fonā. Šāda intīma ceremonija ļauj izveidot stāstu, kas paliek atmiņā uz mūžu," stāsta Māris.
Vēl viens neparasts stāsts ir par pāri, kas vietā klasiskajai kāzu kūkai izvēlējās "Crème Brûlée", kuru jaunais pāris dedzināja pie grupas "Rammstein" dziesmas "Feuer Frei!" – daudz interesantāk nekā tradicionālā kūkas griešana.
Oksana Špakova uzsver, ka Latvijā kļūst populārs kāzu ballīšu brīvā formāta modelis. Atšķirībā no klasiskajām kāzām, kur visu vakaru vadītājs rūpējas par viesu izklaidi, šajā formātā tiek piedāvātas dažādas aktivitāšu zonas. Viesi paši izvēlas, ko darīt – piedalīties aktivitātēs, dejot, ēst vai atpūsties lounge zonā. Tomēr jāņem vērā viesu vecums un intereses, lai formāts būtu saprotams visiem.
Viens no pāriem vēlējās īsti ekstravagantu ballīti amerikāņu 80. gadu disko stilā. Pasākuma ietvaros tika izmantoti spilgti ziedi, dekorācijas un mēbeles 80. gadu stilā. Tā kā līgava un līgavainis ir tetovējumu cienītāji, tika uzaicināta īsta tetovētāja, bet skices sagatavoja pati līgava.
Pasākumā bija izveidota arī “crash” zona, kur viesi varēja sist traukus, plēst grāmatas un pat sasist TV vai datora ekrānus ar beisbola nūju – simboliski atbrīvojoties no liekās spriedzes un piesaistot laimi jaunajam pārim. Fotozonas ar graffiti mākslinieces apgleznotiem dīvāniem un pāra portretiem papildināja vizuālo pieredzi. Ārā tika izveidots food court ar grila staciju, kur viesi redzēja ēdiena gatavošanu un varēja izvēlēties sev vēlamo.
Vakara vadītājs bija piesaistīts tikai līdz vakariņām, bet pēc tam ballīte turpinājās brīvajā formātā, ļaujot viesiem pilnībā izbaudīt tematisko atmosfēru. Apģērba tematikas ievērošana padarīja vakaru vēl iespaidīgāku, un gan pāris, gan viesi bija ļoti apmierināti.
Gan Māris Krastiņš, gan Oksana Špakova uzsver – kāzu svinības var būt tikpat radošas un personiskas, cik to vēlās pāris. Nav jāpieturas pie tradicionāliem standartiem – svarīgākais ir stāsts, atmosfēra un iespēja radīt atmiņas, kas paliks uz mūžu.