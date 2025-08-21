Mugursomas ceļvedis pirmklasniekam: kā izvēlēties un ko tajā likt?
1. septembris ir priecīga un aizraujoša diena gan topošajam pirmklasniekiem, gan viņu vecākiem. Lai mācību gada sākums būtu mierīgs un bērns justos pārliecināts, svarīgi ir laikus sagatavoties. Viens no svarīgākajiem soļiem ir parūpēties par pareizu mugursomu un tās saturu. Uzziniet, kā to izvēlēties un ko tajā ievietot, lai bērna pleci nebūtu pārslogoti un viss nepieciešamais būtu pa rokai.
Kā norāda „Pepco" operatīvās darbības vadītāja Baltijā Erika Maželiene (Erika Maželienė), lai gan katrs septembra sākums ir liels notikums un prieks katrai ģimenei, vienlaikus tas ir arī ievērojams finansiālais izaicinājums.
„Mēs apzinamies, ka daudzi vecāki audzina vairākus skolēnus, tāpēc šis periods prasa īpašu plānošanu un vairāk izdevumus. Tieši tāpēc mēs cenšamies sagatavošanos skolai padarīt vienkāršāku – visu ērti un izdevīgi atrast vienuviet. Vēlamies, lai vecāki vairāk laika veltītu ērnu priekam un svētku noskaņai, nevis raizēm par praktiskām lietām,” viņa uzsver.
Viss, kas nepieciešams pirmajai klasei
Viens no svarīgākajiem pirkumiem pirms skolas sākuma ir mugursoma. Tai ir jābūt ērtai, vieglai un piemērotai bērna augumam, lai neradītu diskomfortu. Tāpat nozīme ir arī somas ietilpībai un nodalījumiem – lai burtnīcas, grāmatas un pusdienu kārbiņa katra atrastu savu vietu.
Pareizi izvēlēta mugursoma un pārdomāts saturs palīdz bērnam justies pārliecināti. Tāpēc, izvēloties mugursomu, ir vērts pievērst uzmanību tās svaram, ergonomikai un kvalitātei.
Kad piemērotā soma atrasta, jārūpējas arī par tās saturu. Vairums skolu sagatavo nepieciešamo piederumu sarakstu, taču, ja tāda nav, vecākiem nereti rodas jautājums – ar ko sākt? Šādā gadījumā lietderīgi ir pašiem sagatavot svarīgāko skolas piederumu sarakstu.
„Vispirms iesaku izvēlēties ērtu penāli ar visiem rakstīšanas un zīmēšanas piederumiem – dažādas cietības zīmuļiem, vismaz divām tintes vai lodīšu pildspalvām (viena rezervē), tintes kapsulām, krāsu zīmuļiem, flomāsteriem, krītiņiem, zīmuļu asināmo, lineālu, šķērēm ar noapaļotiem galiem un līmes zīmuli. Pēc tam jāsarūpē burtnīcas un zīmēšanas piederum: 4 vai 5 līniju un rūtiņu burtnīcas, dažāda biezuma otas, krāsas, paleti, trauku ar vāku ūdenim, zīmēšanas un kartona blokus, krāsaino papīru, plastilīnu vai modelīnu un pamatni veidošanai,” – iesaka uzņēmuma operatīvās darbības vadītāja Baltijas valstīs.
Apģērbs skolai – ērts un stilīgs
Skolas gaitās liela nozīme ir arī apģērbam. Tam jābūt kvalitatīvam, praktiskam un ērtam, vienlaikus pietiekami stilīgam, lai bērns justos droši un pārliecinoši. Ieteicams izvēlēties apģērbu, kas izgatavots no dabīgiem materiāliem, piemēram, kokvilnas, un izvairīties no sintētiskiem audumiem. Apaviem jābūt viegli uzvelkamiem un ar elastīgu, neslīdošu zoli.
Skolas sākumam nepieciešams ir plašs apģērba piedāvājums - gan ikdienas T-krekli un džinsi, gan sporta tērpi un džemperi. Tāpat noderīgas ir izturīgas, neplīstošas pudeles un hermētiskas pusdienu kastītes.