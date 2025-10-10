Melānija Trampa un Putins izveidojuši saziņas kanālu
ASV pirmā lēdija Melānija Trampa piektdien paziņoja, ka Krievija ir ļāvusi astoņiem Ukrainas bērniem atkal apvienoties ar viņu vecākiem pēc mēnešiem ilgas privātas sarakstes starp Krievijas amatpersonām un pirmās lēdijas biroju.
Pirmā lēdija atklāja, ka viņa un Krievijas diktators Vladimirs Putins ir izveidojuši “atvērtu saziņas kanālu” kopš viņa nosūtīja viņam vēstuli augustā par Ukrainas kara ietekmi uz bērniem. Viņa teica, ka astoņi bērni pēdējo 24 stundu laikā ir atgriezušies pie savām ģimenēm, ar apņemšanos, ka abas puses turpinās strādāt pie papildu bērnu apvienošanas, kuri ir pārvietoti Krievijas iebrukuma laikā Ukrainā.
“Tas joprojām ir turpināms centiens,” teica Melānija Trampa īsā uzrunā Baltajā namā. “Plāni jau ir uzsākti, lai tuvākajā nākotnē apvienotu vēl vairāk bērnu. Es ceru, ka drīz gaidāms miers. Tas var sākties ar mūsu bērniem.”
Pirmās lēdijas paziņojums nāk klajā laikā, kamēr Trampa administrācija ir samazinājusi finansējumu vadošajai organizācijai, kas izseko pierādījumus par Krievijas kara noziegumiem, tostarp par piespiedu bērnu pārvietošanu.
Ukrainas konflikta observatorija nesen publicēja ziņojumus par daudziem Krievijas kara noziegumiem, tostarp par Maskavas centieniem pārvietot, pāraudzināt un dažkārt militāri apmācīt vai piespiedu kārtā adoptēt Ukrainas bērnus. Viņu datubāzē bija iekļauti dati un identitātes vairāk nekā 30 000 Ukrainas bērnu, kurus Krievija, pēc avota ziņām, bija nolaupījusi vairāk nekā 100 vietās.
Starptautiskā Krimināltiesa izdeva aresta orderi Putinam par apsūdzību par Ukrainas bērnu piespiedu deportāciju.
Prezidents Donalds Tramps personīgi piegādāja "miera" vēstuli no pirmās lēdijas Putinam augustā. Vēstulē nebija tieši pieminēts tūkstošiem Ukrainas bērnu, kurus Krievija, kā apgalvo, ir nolaupījusi kopš kara sākuma, taču tajā Putins tika aicināts ņemt vērā, kā konflikts ietekmē bērnus kopumā.
Putins rakstiski atbildēja Melānijai Trampai, piektdien teica pirmā lēdija, piedāvājot detaļas par Ukrainas bērniem Krievijā un piedāvājot tieši runāt par šo jautājumu.
“Kopš tā laika prezidents Putins un es esam uzturējuši atvērtu saziņas kanālu attiecībā uz šo bērnu labklājību,” teica Melānija Trampa. “Mēs esam piekrituši sadarboties cits ar citu visu iesaistīto cilvēku labā šajā karā.”
Papildus astoņu bērnu atbrīvošanai, Melānija Trampa sacīja, ka Krievijas amatpersonas ir sniegušas jaunāko informāciju par dažiem bērniem un sociālajiem un medicīniskajiem pakalpojumiem, ko viņi saņem. Viņa piebilda, ka viņa arī ir uzstājusi uz to, lai Krievija pievērstu uzmanību tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri bija nepilngadīgi, kad sākās karš, bet tagad ir pieauguši un joprojām dzīvo Krievijā. Krievijas amatpersonas ir piekritušas strādāt pie šo bērnu atkalapvienošanas ar vecākiem tuvākajā nākotnē, teica Melānija Trampa.
“Mana turpināmā misija ir divējāda: optimizēt caurspīdīgu brīvu informācijas apmaiņu par visiem bērniem, kuri ir cietuši no šī kara,” sacīja Trampa, “un veicināt regulāru bērnu atgriešanos pie viņu ģimenēm līdz katrs indivīds atgriežas mājās.”