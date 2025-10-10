FOTO: pilnmēness nedēļā, zīmīgā datumā un laikā, Mežaparkā avāriju piedzīvo simtiem tūkstošu vērta automašīna
foto: Ekrānuzņēmums no "Sadursme"
Mežaparkā negadījumā iesaistīts elegants “McLaren”.
Šodien, 10. oktobrī, ap plkst. 10:00, kad pilnmēness jau bija pārgājis uz savu nākamo fāzi un Rīgā valdīja mierīgā rīta rosība, Mežaparkā, Ezermalas un Stokholmas ielas krustojumā, avarējis elegants “McLaren” auto.

Kā Jauns.lv informē Valsts policijā, automašīnas "McLaren" vadītāja bija iebraukusi ceļa zīmē.  Notikuma vietā mediķi automašīnas vadītājai sniedza palīdzību. Konstatēts, ka autovadītāja nav atradusies alkohola reibumā.

Ar mirkli no avārijas brīža sociālajos tīklos padalījies konts “Sadursme”. 

Vidēji jauna "McLaren" automašīnas vērtība ir ap 300 000 eiro, atkarībā no modeļa un komplektācijas.

