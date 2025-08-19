Daugavpils reģionālā slimnīca aicina piedalīties labdarības akcijā “Drosmes kaste”
Daugavpils reģionālā slimnīca aicina ikvienu piedalīties labdarības akcijā – jaunu rotaļlietu un radošo materiālu vākšanā “Drosmes kastei”, kas paredzēta slimnīcas Bērnu nodaļai.
“Drosmes kaste” ir īpaša vieta, kur mazie pacienti, pēc medicīniskajām procedūrām vai grūtas dienas slimnīcā, var izvēlēties sev nelielu dāvaniņu. Tā sniedz emocionālu atbalstu, rada gaišākas un priecīgākas dienas un palīdz bērniem vieglāk adaptēties ārstēšanas procesam.
Ļoti svarīgi – visas rotaļlietas un radošie materiāli ir jāziedo jauni, lai nodrošinātu mazo pacientu drošību un higiēnu. Iedzīvotāji aicināti dāvināt jaunas mīkstās un attīstošās rotaļlietas, galda spēles, zīmēšanas un krāsošanas piederumus, konstruktora komplektus un citus priekšmetus, kas ļaus bērniem izpausties radoši, pavadīt laiku pozitīvā un mierīgā gaisotnē, kā arī piedzīvot prieku, kas ir tik nozīmīgs viņu atveseļošanās laikā.
Ziedojumi tiek gaidīti Daugavpils reģionālās slimnīcas Bērnu nodaļā, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī.
Papildu informācijai iedzīvotāji aicināti sazināties ar Bērnu nodaļu, zvanot pa tālruni 65405292 vai 65405294.