Bērns laimīgs un priecīgs, bet pēc brīža histērijā raud. Kā iemācīt tikt galā ar spēcīgām emocijām?
Katrs vecāks kaut reizi ir saskāries ar emocionāliem bērnu sabrukumiem. Bieži tas notiek negaidīti: bērns ir priecīgs, laimīgs, bet pēc mirkļa jau raud un kliedz.
Tā notiek ar jebkura vecuma bērniem, līdz viņi iemācās emocionālās regulācijas iemaņas. Pētījumi liecina, ka bērni, kuri prot valdīt pār savām emocijām, labāk pārvalda valodu un saprot sevi. Tāpat pierādīts, ka emocionālās regulācijas prasmes ietekmē gan sekmes lielākā vecumā, gan arī spējas veidot draudzības.
Kas ir emocionālā regulācija?
Emocionālā regulācija ir spēja vadīt savas emocionālās reakcijas. Cilvēks ar šīm prasmēm spēj reaģēt uz dzīves notikumiem sociāli pieņemamā veidā. Tā saistīta gan ar garīgo, gan fizisko veselību un tiek uzskatīta par lielisku depresijas un trauksmes profilakses faktoru.
Viena no galvenajām lomām emocionālajā regulācijā ir apzināšanās — spēja kontrolēt emocionālo stāvokli, pateicoties savu emociju izpratnei. Sākt mācīt bērnam prasmes var jau no agras bērnības, jo ar stresiem un emocionālām svārstībām viņš saskaras jau kopš dzimšanas. Zīdaiņi neprot patstāvīgi regulēt emocijas, taču pieredze, kā kāds ar sirsnību un struktūru grūtos brīžos palīdz tikt galā ar distresu, veicina strauju prasmju attīstību vēlākā vecumā.
Ieguvumi, mācot bērniem emocionālās regulācijas prasmes
- emocionālo sabrukumu un uzliesmojumu skaita samazināšana;
- sekmju uzlabošana;
- sociālo prasmju uzlabošana;
- depresijas un trauksmes profilakse.
Kādas prasmes bērnam jāiemāca?
Izpratne par savām emocijām. Bērnu var iemācīt pamanīt un atpazīt emocijas jau no agras bērnības. Izmanto “jūtu tabulas” – tās attīsta izpratni par emociju diapazonu un to intensitāti. Tā bērns iemācīsies ne tikai saprast, ko viņš jūt, bet arī iemācīsies par to runāt.
Elpošanas vingrinājumi. Lēna un vienmērīga elpošana palīdz palēnināt sirdsdarbību un nomierināties. Dziļās elpošanas prakses māca bērniem apzināties spēcīgākas emocijas, kas patiesībā stāv aiz sākotnējās reakcijas un strādāt ar tām.
Apzināšanās. Jebkuras apzināšanās prakses, sākot no jogas nodarbībām ar bērniem un beidzot ar kopīgu meditāciju, var palīdzēt emociju regulācijā. Pirmsskolas vecuma bērni lielāko daļu emociju izdzīvo caur ķermeni, tāpēc mierīga sēdēšana un emociju “izturēšana” var iemācīt bērnam tās atpazīt un regulēt.
Dienasgrāmatas rakstīšana. Vecākiem bērniem var palīdzēt savu domu un emociju pierakstīšana, jo tā mēs mācāmies tās labāk saprast.
Kā palīdzēt bērnam attīstīt prasmes?
Emocionālās regulācijas prasmes netiek iegūtas vienas nakts laikā. Ir nepieciešamas pastāvīgas pūles ne tikai no bērna, bet arī no vecāku puses. Nav nekā neiespējama – ieviesiet šos noteikumus ikdienā un centieties tos ievērot.
Kopīgas maltītes
Ģimenes pusdienas (vai vakariņas) ir lieliska iespēja bērniem un vecākiem dalīties savos emocionālajos pārdzīvojumos. Piemēram, varat uzspēlēt spēli “Roze, ērkšķis, pumpurs”: katrs pie galda sēdošais stāsta trīs lietas, kas notikušas dienas laikā. Roze simbolizē dienas labāko daļu, ērkšķis – sliktāko, bet pumpurs – pārdzīvojumus par nākotni.
Ievērojiet miega režīmu
Miegs ir vitāli nepieciešams ne tikai bērnu emocionālai regulācijai. Centieties mazo likt gulēt vienā un tajā pašā laikā, un noteikti ieviesiet vakara rituālu – tā var būt grāmatu lasīšana, dziesmiņas dziedāšana, rokas paijāšana pirms aizmigšanas vai jebkas cits.
Rādiet piemēru
Vecāki, kas prot valdīt pār savām emocijām, ir lielisks piemērs. Bērni šādā ģimenē zina, ko darīt stresa situācijās, kā arī viņiem ir vieglāk izmantot sev zināmās prasmes.
Runājiet par emocijām
Emocijas ir sarežģīta lieta, un reizēm tās ir grūti atpazīt. Jo biežāk ar bērniem runājat par emocijām, jo labāk. Piemēram, pastāstiet viņiem par gadījumiem, kad nesapratāt, ko jūtat un kā ar to tikāt galā.
Emociju validācija
Atzīstiet un pieņemiet bērna emocijas. Bieži vien pieaugušajiem šķiet, ka bērni pārmērīgi reaģē, un viņi tam nepievērš uzmanību. Taču tikai ar jūsu palīdzību bērns iemācīsies regulēt savas emocijas – viņam nepieciešama droša telpa sevis paušanai.