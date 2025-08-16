Nepateicīgā vecmāmiņa? Vīra vecvecākiem veltītais pateicības žests izraisa sašutuma vētru
Lielbritānijā forumā "Mumsnet" izcēlies strīds par kādas sievietes stāstu, kura vēlējās pateikties sava partnera vecvecākiem ar ziedu pušķi, taču saņēma neveiklu un asas reakcijas pilnu atbildi.
Lielbritānijā forumā "Mumsnet" izraisījās plašas diskusijas par kādas sievietes situāciju. Viņa nolēma pateikties sava partnera vecvecākiem ar ziedu pušķi pēc tam, kad viņi bija uzaicinājuši viņas ģimeni uz grila vakaru. Ziedi tika piegādāti nākamajā dienā, kad saimnieku nebija mājās, jo sieviete vēlējās sagādāt pārsteigumu.
Pēc dažām dienām vecmāmiņa pateicās par pušķi, bet piebilda, ka divi ziedi bija novītuši, jo pušķis visu dienu nostāvējis ārā. Viņa piebilda, ka jau sazinājusies ar veikalu un saņēmusi jaunu pušķi bez maksas, raksta "Postimees.ee".
Šī situācija saniknoja dāvinātāju. Pēc viņas domām, vecmāmiņa būtībā bija ieguvusi vēl vienu bezmaksas pušķi par vairākiem desmitiem eiro, lai gan lielākā daļa sākotnējā pušķa bija labā stāvoklī. Sieviete vērsās pie foruma lasītājiem pēc padoma, un viedokļi dalījās.
Daži uzskatīja, ka vaina jāmeklē veikalā - pušķim būtu bijis jāiztur vismaz diennakts, un, ja tas tā nav noticis, ziedu nomaiņa ir loģiska. Tomēr daudzi komentētāji vecmāmiņas rīcību nosauca par nepateicīgu. "Žestam ir nozīme. Es vienkārši būtu teikusi: "Cik jauki, ka tu atsūtīji ziedus," un viss," rakstīja viens no komentētājiem.