Sagaidiet septembri bez stresa: 5 padomi vecākiem
Vasara lēnām tuvojas izskaņai, un līdz ar to prātā nāk domas par gaidāmo mācību gadu. Daudzām ģimenēm tas nozīmē ne tikai nemainīgu rutīnu, bet arī neizbēgamu iepirkšanās maratonu. Rodas daudz jautājumu: ko iegādāties, kā paspēt, ar ko sākt? Lai sagatavošanās skolai neizvērstos haotiskā steigā, ir vērts uz brīdi apstāties un uz šo periodu paraudzīties mierīgi. Lūk, daži vienkārši padomi, kas palīdzēs sagaidīt septembri ne tikai gataviem, bet arī bez stresa un liekiem izdevumiem.
Pie ierastā režīma atgriezieties lēnām
Strauja pāreja no brīvas dienas kārtības pie agriem rītiem un intensīva skolas ritma ir grūta gan bērnam, gan vecākiem. Lai šis posms noritētu raitāk, sāciet pamazām: dažas nedēļas pirms skolas sākuma katru dienu modiniet bērnu 10–15 minūtes agrāk, bet vakarus noslēdziet bez ekrāniem – ar pasaku, tēju vai mierīgu sarunu. Stabila ikdienas rutīna bērnam sniedz drošību, un, ja ir zināms, ko sagaidīt, viņam ir vieglāk pielāgoties jaunam ritmam.
Iesaistiet bērnu gatavošanās procesā
Lai gan vecāki bieži vien ņem lietas savās rokās, pēc „Pepco” operatīvās darbības vadītājas Baltijas valstīs Erikas Maželienes (Erika Maželienė) domām, gatavošanās skolai ir lieliska iespēja iesaistīt bērnu.
„Izvēloties burtnīcas, penāli vai mugursomu, bērns jūtas svarīgs, iesaistās un pat sāk gaidīt 1. septembri. Vislabākais ir tas, ka uz daudzām mūsu precēm ir uzdrukāti bērnu iemīļotu personāžu motīvi, piemēram, „Hello Kitty”, „Sūklis Bobs Kvadrātbiksis”, „Pusheen” vai „Hot Wheels”. Tas ne tikai palīdzēs izvēlēties to, kas bērnam patiešām patīk, bet arī padarīs gatavošanos skolai par jautru piedzīvojumu,” – viņa piebilst.
Pievērsiet uzmanību emocionālajai sagatavotībai
Mēs bieži sākam gatavoties skolai ar kancelejas precēm, bet nereti aizmirstam parūpēties par to, kas ir vissvarīgākais – bērna emocionālo labsajūtu. Īpaši bērniem, kuri tikai sāk mācības skolā vai maina skolu, jaunā mācību gada sākums var būt neskaidrību, trauksmes un pat baiļu pilns.
Lai palīdzētu bērnam justies drošāk, vispirms veltiet laiku sarunai. Pajautājiet, kā bērns jūtas, uz ko cer, par ko uztraucas. Dalieties savā pieredzē – atcerieties, kā jutāties pirms savas pirmās skolas dienas un kas jums palīdzēja pārvarēt satraukumu. Bērniem ir svarīgi zināt, ka šādas emocijas ir normālas.
Sagatavojiet iepirkumu sarakstu
Pēc E. Maželienes domām, iepirkšanās bez plāna bieži vien beidzas ar to, ka iepirkumu grozā ir viss, bet ne tas, kas patiešām nepieciešams. Tāpēc tas ir viens no svarīgākajiem sagatavošanās soļiem.
„Sāciet ar skolas ieteikumiem, bet pēc tam paskatieties, kas jums jau ir – varbūt pērnā gada mugursoma joprojām ir labā stāvoklī, varbūt ir palikušas pāri dažas burtnīcas? Šāda pieeja ne tikai palīdz ietaupīt naudu, bet arī māca bērniem būt apzinīgiem. Mēs esam pamanījuši, ka pircēji arvien biežāk ierodas sagatavojušies – tādējādi viņi iepērkas ātrāk un mazāk klīst apkārt. Turklāt pircējiem ne mazāk svarīgas ir arī ērtības – viņi novērtē iespēju visu iegādāties vienā piegājienā. Ar „Pepco” zemajām cenām sagatavoties septembrim ir vieglāk. Pie mums atradīsiet visu, kas vien skolai varētu būt nepieciešams: sākot ar zīmuļiem un mugursomām un beidzot ar apģērbu, kas piemērots gan ikdienai, gan pirmajam septembrim,” – viņa apgalvo.
Neatstājiet visu uz pēdējo brīdi
Lai gan var šķist, ka augusts nupat tikai sācies, laiks bieži paskrien nemanot. Un tad – garas rindas veikalos, izslaucīti plaukti, pareizo izmēru vai krāsu trūkums. E. Maželiene uzskata, ka, lai no tā izvairītos, ir vērts gatavoties iepriekš. „Mūsu veikalu plauktos jau tagad ir pieejami skolas piederumi par pieņemamām cenām, lai jūs varētu iepirkties mierīgi, bez grūstīšanās un steigas. Tas ne tikai atvieglos gatavošanos, bet arī padarīs to patīkamāku,” – viņa uzsver.