Par vadītāju kļūt...

Darba zaudēšana 2008. gada finanšu krīzes laikā noteikti bija grūts brīdis. Tajā brīdī tā šķita kā neveiksme, taču tagad uz to atskatos kā uz pavērsienu un vienu no labākajiem laikiem manā dzīvē. Es sāku MBA studijas Šveices Biznesa skolā un vienlaikus izmantoju iespēju pavadīt laiku mājās ar bērnu. Šī pieredze ne tikai bagātināja mani profesionāli, bet arī ļāva izveidot un nostiprināt harmonisku līdzsvaru starp ģimeni un karjeru. Arī studēt tik kvalitatīvi es, strādājot uz pilnu slodzi, droši vien nebūtu varējusi. Mana pieredze liecina, ka nevajag baidīties no dzīves sitieniem, jo reizēm tie var kļūt par tramplīnu.