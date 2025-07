Edgars Rinkēvičs par uzticēšanos, picas pauzēm un valsti: "Būt kašķīgam ir brīvības pazīme"

Es gribētu, lai mēs iemācītos noticēt paši sev. Lai pēc 35 gadiem mēs vairs nerunātu par demogrāfijas krīzi, bet būtu to apturējuši un atjaunojuši vismaz līdz sabalansētam līmenim. Varbūt ne gluži kā pirms 35 gadiem, jo situācija bija cita, bet – lai tautas pieaugums pārsniegtu mirstību, lai izceļošana vairs nebūtu pārsvarā un Latvija kļūtu par valsti, kurā cilvēki vēlas atgriezties. Protams, ne visi atgriezīsies. Esmu sapratis, ka cilvēki ārpus Latvijas dalās aptuveni trīs lielās grupās. Vieni – ar dziļu aizvainojumu, kuri ir nogriezuši jebkādas saites ar Latviju. Tas nav labi. Tas ir daļēji bijis finanšu krīzes stāsts, varbūt arī citu iemeslu ietekmēts stāsts, bet tas ir noticis. Otra trešdaļa ir tie, kuri joprojām uztur saikni ar dzimteni un, esmu pārliecināts, kādā brīdī atgriezīsies. Man Ziemassvētkos bija tikšanās ar daudzbērnu ģimenēm no visas Latvijas, un vismaz trīs vai četras bija nesen atgriezušās. Vienas ģimenes stāsts man īpaši palicis atmiņā. Vecāki teica, ka septiņgadīgā meita bija pateikusi: “Es gribu uz Latviju. Un viss.” Un viņi atgriezās, jo meitai šeit patīk. Savukārt Alūksnes Kājnieku skolā biju uz karavīru zvēresta nodošanu. Karavīru ģimenes sirsnīgi apskāvās, fotografējās, un viena mamma man saka: “Es esmu tā mamma, kas ir vistālāk braukusi uz Alūksni.” Es jautāju – no Liepājas, no Ventspils? Bet, nē, izrādās – dēls ir atgriezies no Vācijas, lai dienētu Latvijas armijā, un mamma speciāli atbraukusi uz šo ceremoniju. Šādi stāsti ir jāstāsta, tos vajag kopt. Ja mums izdotos atgriezties pie šādas demogrāfijas, kur cilvēku skaits pieaug un Latvija kļūst par vietu, kur cilvēki grib būt, tad šī problēma būtu atrisināta. Protams, to būs ļoti grūti panākt. Tāpat es ceru, ka mums izdosies pārvarēt arī drošības izaicinājumus. Ka būsim brīvi, neatkarīgi un varbūt pat tikpat savā ziņā kašķīgi kā tagad. Arī būt kašķīgam ir brīvības pazīme. Un spēsim pārlauzt mūsu iekšējo nespēju, nevarēšanu, negribēšanu, lai beidzot izlauztos no ekonomiskās atpalicības. Bet tam vajadzīgas idejas. Un vajadzīga vienošanās, ko un kā darīt, nevis kāpēc kaut ko nevar izdarīt. Tad pēc 35 gadiem viss būs kārtībā. Un tajā brīdī jau būs kāds cits Valsts prezidents, kurš sniegs līdzīgu interviju un mālēs to bildi, kāda tā būs vēl pēc 35 gadiem.