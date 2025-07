Bērna adaptācija bērnudārzā: PEP mammas padomi, kā ģimenei gatavoties jaunajam posmam

Nereti rodas jautājums, vai un cik lielā mērā vecāku emocijas un uztraukums ietekmē bērnu adaptāciju? Atbilde ir: jā, var ietekmēt. Tomēr vienlaikus ir jāatceras, ka uztraukums ir normāls, tas nav jānoliedz vai jānosoda. Tas izriet no vēlmes radīt savam bērnam drošu vidi. Turklāt vecāki savu satraukumu var nest līdzi no agrākas pieredzes - sarežģījumiem grūtniecības laikā, bērna veselības apdraudējumiem vai pat savas bērnības pieredzes pirmsskolā, ja tā nav bijusi veiksmīga. Vecāki uz jaunā dzīves posma sākumu bērna dzīvē var reaģēt caur savas pieredzes prizmu. Ja kādam vecākam bērnībā bērnudārzā ir bijusi silta un atbalstoša vide, viņš, visticamāk, izjutīs prieku par iespēju sniegt bērnam šo pašu pieredzi. Savukārt, ja bērnībā bijusi nepatīkama pieredze, vai vecāks bērnudārzu nav apmeklējis vispār, bērna palaišana bērnudārzā var radīt nedrošību. Būtiskākais ir atzīt šīs sajūtas, apzināties to cēloņus, un, vēlams, dalīties ar kādu uzticamu cilvēku. Tieši tāpēc adaptācijas laikā ir svarīgi, lai vecākiem ir emocionāls atbalsts - tas var būt partneris, draudzene, PEP mamma vai pirmsskolas pārstāvis.