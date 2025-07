Iesita ar roku pa sievietes dibenu un vēl: sāk sodīt seksuālu uzmākšanos, bet policija atzīst: "Tiek kārtoti arī personīgie rēķini "

Valsts policijas pārstāve min situācijas, kurās policija ar jaunās normas palīdzību tikusi iesaistīta “personīgo rēķinu kārtošanā”: “Tiek ziņots par it kā seksuālo uzmākšanos. Iesniegums tiek pieņemts ar konkrētiem sarakstes izrāvumiem, no kuriem nevar veikt vispārīgus secinājumus, kas tieši starp personām ir noticis. Vēlāk noskaidrojas, ka pāris vienu nedēļu šķiras, otru saiet atkal kopā. Vienai pusei šāds attiecību modelis sāk nepatikt un attiecības no vienas puses tiek izbeigtas pilnībā, taču otra puse izvelk ārā iepriekš veiktās intīmās sarakstes un uzraksta iesniegumu policijai.”