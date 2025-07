Kā vasaras karstumā pasargāt bērnus? Ģimenes ārstes padomi

"Ir arī ļoti svarīgi atcerēties to, ka vasarā mēs nesedzam ratus ne ar dvieļiem, ne ar palagiem, ne ar autiņiem, ne ar ko. Vienīgais, kas ir pieļaujams, ir viegls moskītu tīkls. Tas tāpēc, ka, pirmkārt, siltums, kas nāk līdz ar saules stariem, to silda, otrkārt, nenotiek šī te gaisa cirkulācija, līdz ar to iekšā veidojas maza siltumnīca, kur gurķus drīzāk var audzēt, nevis bērnu likt. Noteikti atceramies arī to, ka, ja mēs ejam uz veikalu, bērnus nekādā gadījumā neatstājam mašīnā vienus. Tas nekas, ka viņš guļ, mēs bērnu ar visu sēdeklīti ņemam ārā, apsedzam ar autiņu un ejam uz veikalu kopā," norāda Āboliņa.