Peldoties kaili kopā ar draugiem, var izveidot unikālas un intīmas saites

Viens no lielākajiem snorkelēšanas plusiem – tas ir zemas intensitātes treniņš, kurā tiek nodarbinātas galvenās muskuļu grupas bez pārmērīgas slodzes uz locītavām. Līdzīgi kā peldēšana, snorkelēšana ļauj brīvi pārvietoties ūdenī, nejūtot ķermeņa svaru un tādējādi nepārpūlot locītavas. Tas padara snorkelēšanu par ideālu vingrinājumu cilvēkiem, kam bijušas locītavu traumas vai sāpes, kā arī tiem, kas vēlas izvairīties no to traumēšanās. Snorkelēšana var nodrošināt ķermenim atpūtu, vienlaikus uzturot to labā fiziskā formā. Vēl labāk – snorkelēt var arī cilvēki, kas nav perfekti peldētāji. Būtībā snorkelēšana ir ūdens virsmas sporta veids, kas galvenokārt ietver floutingu un prasa ļoti maz (ja vispār) reālas peldēšanas. Daudzi nepeldētāji regulāri snorkelē, protams, attiecīgi sagatavojoties un ievērojot drošību.