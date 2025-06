Ugunsstaigātājs Mārtiņš Vecvanags: "Pirmo reizi nekad neaizmirsīsi, tāpat kā pirmo mīlestību"

Nenoliegšu, ir iespēja apdedzināties. Es neteikšu, ka augsta, bet noorganizēt, lai viss ir absolūti simtprocentīgi droši, nav iespējams. Ogles un uguns ir tik karsta, cik ir. Notikumos, kas tiek organizēti vairāk pieredzējušiem dalībniekiem, iespēja saņemt uguns buču ir daudz lielāka, jo tur ir gan garāki, gan karstāki, gan citādi izaicinošāki ugunsceliņi. Taču ir ugunsstaigāšanas tehnika, un tāpēc ir instruktors, kura uzdevums –nodrošināt procesu, lai tas būtu pēc iespējas drošāks. Ko dara pats cilvēks un kas viņā notiek, to mēs ietekmēt nevaram, tas ir viņa rokās,” skaidro speciālists un ar nelielu ironijas devu piebilst: “Drošākais veids, kā staigāt pa uguni, ir pa to nestaigāt. Ja dzīvē ir bail apdedzināties, tad vislabāk neiet ārā no mājas; ja bail, ka bizness neizdosies, tad visdrošākais ir to nemaz nesākt. Tas arī ir vieglākais veids, kā nebankrotēt. Kad mēs kaut ko darām, vienmēr ir iespējamās sekas. Ugunsstaigāšanas brīnums un spēks ir tas, ka tas notiek pa īstam.”