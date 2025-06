Kad aiziet vecāki – Markus Riva par zaudējumu, kļūdām un piedošanu

Tieši tā. Koru karos man bija liels prieks pamēģināt lielos komponistus, dažādus žanrus. Prieks, ka sanāca, un mēs noteikti to turpināsim. Prieks arī par to, ka man telefonā tagad ir Zigmara Liepiņa telefona numurs. Un arī Ērika Ešenvalda un Raimonda Tigula. Lielie komponisti, kas uzrakstīja un uzzvanīja pēc šova, jo dziedājām viņu dziesmas. Zinu, ka arī Raimonds Pauls ir skatījies šovu. Ja pēc šova man būs iespēja sadarboties ar šiem komponistiem, es to noteikti izmantošu.