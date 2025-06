Cieņa kā komandas spēks: kas jāzina par veselīgām attiecībām darba vidē

Darba vides klimats nerodas pats no sevis. To veido cilvēki, taču visbiežāk tieši vadītājs nosaka to neredzamo fonu, kurā viss notiek, – kā tiek runāts, kā tiek klusēts, kā tiek risināti konflikti un pārpratumi vai kā tie tiek “paslaucīti zem paklāja”. Un pat tad, ja vadītājs par to nedomā apzināti, katra viņa izvēle, reakcija vai klusēšana rāda piemēru. Tieši viņš definē, kas šajā kolektīvā tiek uzskatīts par normu – kas ir un kas nav pieņemami. “Vadītājs ir kā klimata regulators. Viņš nosaka, vai telpa būs “elpojama” vai noslēgta,” saka Kristīne. “Ja viņš ir emocionāli nepieejams, ja viņam nevar droši uzdot jautājumu vai godīgi atzīt savu kļūdu, tad komanda sāk pielāgoties. Nevis attīstīties, bet pielāgoties. Un tieši tādā darba vidē zūd kopējā spēja augt un attīstīties. Un tas ir bīstami.”