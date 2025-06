Neviens nepamana, kad bērns nokrīt: kas kontrolē skolēnu uzvedību skolas autobusos – šoferis, pavadonis vai neviens?

Savukārt, dodoties organizētā braucienā, piemēram, ekskursijā vai uz sporta sacensībām, autobusā jāatrodas vismaz vienam pieaugušajam pavadonim, kā to nosaka Ceļu satiksmes noteikumi. Šis noteikums attiecas arī uz skolēnu nogādāšanu uz skolu, jo tas ir organizēts pašvaldības brauciens. Nodrošinot bērnu pavadoni skolēnu transportlīdzeklī, kurš uzrauga drošības un kārtības normu ievērošanu brauciena laikā, var samazināt drošības riskus skolēnu pārvadājumu laikā. Uz to uzmanību ir vērsusi arī Valsts kontrole savā revīzijas ziņojumā “Skolēnu pārvadājumi – pašvaldību sāncensība par naudu, kas seko skolēnam”. Par transportlīdzekļa vadītāja atbildību – no Ceļu satiksmes noteikumiem nepārprotami izriet, ka autobusa vadītājs nav uzskatāms par pavadoni.