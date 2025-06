Liepājas dāmas, kas sargā latviešu mantojumu – tādu kā "Atštaukas" pasaulē otru nav

Marita Lūriņa-Stelmakere: “Mēs nekad uz ārzemēm nelidojam, bet vienmēr braucam ar autobusu, un tas ir ilgi un grūti. Tomēr tā atkal ir nenormāli liela kopības izjūta. Vienmēr izveidojam maršrutu kā ekskursijai, lai brauciens nes baudījumu, dod zināšanas. Uz Itāliju esam braukušas vairākas reizes, bet manā atmiņā spilgti palikusi maza pilsētiņa Bračāno. Tur mēs dzīvojām puspabeigtā fazendā, kas atradās ārpus pilsētas. Uz fazendu varēja nokļūt tikai ar saimnieku nenormāli sagrabējušo, netīro auto, jo autobuss pa ceļu – taciņu – kalnā nevarēja uzbraukt. Mums vajadzēja gan uz koncertiem, gan atgriežoties braukt ar to mašīnu, un dažām pat vajadzēja braucot gulēt bagāžniekā uz grīdas. Auto bija tik drausmīgi noputējis, ka nesapratām, kā apsēsties, lai tērpi nenosmērējas un pēc tam pieklājīgā izskatā varam piedalīties koncertā. Bet tas bija arī tik brīnišķīgi! Mēs sēdējām tur uz terases, tālumā redzējām Romas gaismas. Bija tik nenormāls karstums, ka visa Itālija bija izdegusi, dzeltena, čaukstēja. Apkārt fazendai bija žogs, jo visi saimnieku dzīvnieki staigāja brīvā vaļā: cūkas, kaķis, suņi, zirgi, zosis. Tie naktīs nāca arī pie mums, pa logu iebāza galvas un savā valodā bubināja. Ar saimniekiem sarunāties nevarējām, jo ne mēs angliski mācējām, ne itāliski, tomēr sapratāmies. Viens runāja itāliski, cits latviski, bet mēs kā aktrises ar šķobīšanos, ar rokām pat veselus stāstus izstāstījām. Itāļi ir temperamentīga tauta, bet mēs, latvietes, arī gandrīz tikpat temperamentīgas. Itāļi arī ir sajūsmā par latviešu sievietēm, jo latvietes ir vienas no skaistākajām pasaulē. Visos braucienos katra no mums varēja dabūt pa brūtgānam.”