Radioteātris kā dzīvesstāsts: Māra Eglīte un viņas neaizmirstamās balss noslēpumi

“It kā jau labi – jauni aktieri, jauni meklējumi. Tomēr daudziem trūkst kaut kā būtiska. Šodien tieši ar Maestro par to runājām – mēs katru dienu pārrunājam aktuālos jautājumus. Un redzi – nav personību. Nav tās harismas, kas tevi aizrauj. Tikai retajam tā piemīt. Harisma ir tas, kas tev vai nu ir, vai nav. Ja ir, to var slīpēt, bet, ja nav, tad iemācīt to nevar. Tāpēc, piemēram, klausoties Andri Keišu, Kasparu Znotiņu vai Uldi Dumpi, tu vienkārši baudi. Pat ja izrāde nav perfekta, viņi to iznes ar savu klātbūtni.”