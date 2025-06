Aina Poiša par dzīvi pēc 50: "Man ir jārūpējas, lai esmu saviem bērniem patīkama, nevis nūģe"

Man ir viens piemērs galvā. Mamma un pusaudze meita, sarežģīts attiecību posms. Vairāk darbojos ar meitu, meitenei ir tāds identitātes meklēšanas posms un vienlaikus ļoti sliktas attiecības ar mammu. Un, kad ar mammu runājos, domāju – kā lai iedodu viņai to spēju sniegt meitai patiesu klātbūtni? Šad tad pēc sarunām meita pati sāka teikt, lai pasaucam mammu. Reiz šādā mirklī mamma emocionāli tika aizskarta, viņā parādījās emocijas, un pie savām emocijām viņa pielika vienu teikumu – meitiņ, tu nevari iedomāties, kam esmu izgājusi cauri. Un meitenei parādījās par mammu interese, bet man – cerība, ka starp mammu un meitu saikni var atjaunot. Patiesa klātbūtne ir nozīmīga. Bērnam neatkarīgi no vecuma ir jāparāda, ka tu neesi tikai monstrs, kas visu var un kontrolē. Tad atjaunojas savstarpējā cieņa un interese. Un tad tā grāmata veras vaļā un bērnam ir iespēja pamazām par mammu uzzināt kaut ko vairāk. Piemēram, kāpēc mamma nerunā ar māsu, brāli vai citu radinieku, kāpēc kāds radinieks nekad neierodas uz viesībām. Tā ir dzīves skola, kas notiek ģimenē. Mamma no sevis var iedot to, ko zina, pastāstīt, ko patiesībā par to domā, nepasludinot, ka tā ir vienīgā patiesība. Es to redzu tā, tu, iespējams, to redzi citādi.