"Uz skatuves nevaru vairs palēkāt, bet tas nav šķērslis" – Viktors Zemgals svin 50 gadus uz skatuves

Viņš pats vairāk klausoties klasisko mūziku, jo klasika ļaujot atslēgties no visām negācijām, kas valda apkārt. “Neko labu nedzirdam. Ziņas pārsvarā ir nomācošas, visu laiku notiek tāda biedēšana un brīdināšana. Visapkārt pozitīvisma ir ārkārtīgi maz. Protams, ne visi klasiskās mūzikas žanri man patīk , vairāk instrumentālā mūzika, latviešu vecmeistari, koru mūzika. Jāzeps Vītols, Jānis Kalniņš, Emīls Dārziņš, bet viņam nav īpaši daudz skaņdarbu. Man patīk arī Aija Andrejeva, Intars Busulis, Jānis Stībelis, kaut gan viņš nav tāds īsti latvisks dziedātājs, bet meistarīgs un labs profesionālis. Vienmēr patikusi Laima Vaikule. No profesionālā viedokļa – Nora Bumbiere un Viktors Lapčenoks. Tā ir Paula skola, pavisam cits līmenis. Pārsvarā klausos to, kas saskan ar manu tā brīža emocionālo noskaņojumu. Atbilstoša mūzika nomierina, uzlādē, sakārto domas.”