Mamma Uldim Siliņam mācījusi, ka viss jāizrunā: "Ir jāatrod ceļš atpakaļ pie mīļuma"

Viena no lielākajām dzīves gudrībām, ko Uldis iemācījies no mammas, ir spēja saglabāt cilvēcību arī tad, kad apkārt valda haoss. “Dzīvē gadās visādi – vilšanās, netaisnība, vilinājumi, sabrukumi. Bet mamma vienmēr mācīja – ir jāspēj atgriezties pie labā. Pie savējiem. Pie ģimenes. Pie būtiskā. Tas ir viņas pasaules skatījums – neizsīkstoši labsirdīgs un godīgs.” Viņa Uldim iemācīja arī to, ka viss ir jāizrunā, nevar vienkārši sadusmoties un aiziet. Ir jāatrod ceļš atpakaļ vienam pie otra. Pie mīļuma. “To es ļoti cenšos paturēt prātā arī tagad kā pieaudzis cilvēks un arī kā tēvs.”