“Ja man nav taisnība, tad jūs neko nesaprotat!” – Maija Pohodņeva atklāti par dzīvi un rakstīšanu

“Man patīk iet ārā ar domu, ka es kaut ko atnesīšu mājās – vienalga, vai tā būs zivs, sēnes vai ārstniecības augi. Sēnes tāpat kā zivis atrodu vienmēr. Arī ziemā var mērcītei salasīt. Piemēram, samtainās ziemenes (Flammulina velutipes) jeb ziemas celmenes. Zivis arī var ķert visu gadu, bet man bail kāpt uz ledus, jo bērnībā reiz ielūzu. Ziemā es to nedaru. Man arī nepatīk sēņot stādītajos priežu mežos, nespēju tajos orientēties. Tas ir tāpat kā Rīgas mikrorajonos, kur visas mājas vienādas. Man patīk džungļi un brikšņi, kur ir kāda graviņa, veci koki, kāda taciņa, pēc kā orientēties. Dažreiz atpakaļceļu atrodu arī pēc sēnēm, kuras pati esmu griezusi. Vienu reizi dzīvē gan esmu apmaldījusies – stādītā priežu mežā pārsimt metru no šosejas. Tas bija drausmīgi! Nevarēju atrast ceļu, uznāca vakars, bija apmācies, līdz ar to pēc saules arī nebija iespējams saprast, mobilais izlādējies, un bija jāpārnakšņo mežā. Vasara silta, iekārtojos zem priedītēm un aizmigu; man bija gan jaka, gan lakats, gan pretodu līdzeklis. Satinos un pārlaidu nakti. No rīta uzausa saule, tad es noorientējos. Atpakaļceļā pasēņoju.