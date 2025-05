"Kādā na*** sakarā? Privātā teritorijā, privātā pasākumā!" Žigis šogad nerīkos bērnu pasākumus; konfliktu skaidro BAC

Žigis norāda, ka šis atpūtas pasākums notika ļoti nomaļā vietā, kas raisa jautājumus par to, kā BAC pārstāves uzzināja par šo notikumu. Pasākumā piedalījās 30 bērni un 31 pieaugušais, tāpēc to nevar uzskatīt par nometni, jo tad bērnu skaitam būtu jābūt lielākam nekā pieaugušo skaitam. Iestādes pārstāves uz šo vietu izsauca policiju, kura veica arī alkohola pārbaudes. "Pārbaudīja alkohola testus brīvprātīgajiem, pat izvilka cilvēkus no teltīm un pieprasīja dažādus dokumentus. Kādā na*** sakarā? Privātā teritorijā, privātā pasākumā! Tas būtu tā kā aizbraukt pie jums uz Jāņiem un stāstīt, ka jūs nometni rīkojat! [..] Tā bija traucēšana, nevis bērnu aizsardzība. Tā ir necieņa pret cilvēkiem, kuri šo darbu dara no sirds."