Rīgā plāno trīs reizes palielināt piedzimšanas pabalstu par vienu bērnu

Sociālo jautājumu komitejas sēdē tika saņemts priekšlikums nodrošināt līdzvērtīgu attieksmi arī pret ģimenēm, kurās dzemdību laikā piedzimst tikai viens bērns, palielinot līdzšinējo bērnu piedzimšanas pabalstu no 150 eiro uz 450 eiro, un deputāti to atbalstīja. Ņemot vērā to, ka pašvaldības budžetā šī pabalsta izmaksai gadā būs jāieplāno vismaz 1 712 700 eiro (pēc 2024. gada datiem: 3806 bērni x 450 eiro), priekšlikumā ir paredzēts, ka šo grozījumu punkts stātos spēkā ar 2026. gada 1. janvāri, lai Rīgas domei būtu iespējas nepieciešamo finasējumu ieplānot nākamā gada budžetā.