Ģimene ļoti lūdz sabiedrības palīdzību, lai mazā Klēra varētu runāt, rāpot un varbūt pat staigāt

Agnese ir dzimusi Cēsīs, uzaugusi Līvānos un pēc tam pārcēlusies uz Jēkabpili, kur tagad dzīvo viņas ģimene. Pirms bērnu piedzimšanas viņa strādāja slimnīcā radioloģijas nodaļā. Agnesei ir profesionālā izglītība – viņa ir absolvējusi Medicīnas koledžu, pēc tam studējusi Latvijas Universitātē par radiogrāferi. Tagad viņa dažas dienas mēnesī strādā slimnīcā par radiologa asistenti, lai nezaudētu kvalifikāciju un mazliet atpūstos no mājas problēmām. Agnese ir pateicīga saviem kolēģiem, kuri ar sapratni izturas pret viņas situāciju un ir ļoti pretimnākoši. Arī Jānis ļoti atbalsta sievu un dara visu, lai viņai būtu iespēja biežāk iziet no mājas. Daudz palīdz arī Agneses mamma, kura brauc no Līvāniem, lai pabūtu ar mazbērniem.