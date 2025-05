Vientulības smagais lāsts. “Tiklīdz aizgāju pensijā, tā sākās problēmas!”

Alita: “Man ir viens dēls, neesmu ne vārdiņa dzirdējusi no viņa jau trīs gadus, es arī esmu viena, mazdēls retu reizi piezvana, zinu, ka esmu viņam mīļa, žēlo, bet puisim mācības, aktīva dzīve un lieli plāni, man prieks. Ir radi, draudzene mūža garumā, bet negribas jau ar savu sāpi kādu traucēt, tāpēc gruzdu no iekšienes un cenšos dzīvot, eksistēt. Strādāju, draudzenes dēls parūpējās, lai būtu darbiņš, un arī sabar, kad vajag, pamāca. Tā nu rit manas dienas, ik dienu mostos ar domu par dēlu, bet jātiek galā ar to, savādāk tā nav dzīve, bet mokas. Labāk rokam nost visu slikto, pateicamies Dievam par katru jaunu dienu, darām to, kas sagādā prieku, braucam uz jūru, mežu, palīdzam pašas sev, esam stipras.”