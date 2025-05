"Tobrīd izskatījos kā Dolfs Lundgrēns" - Kārlis Arnolds Avots par ceļu līdz dvēselei un aktiera darbam

Bet kuram cilvēkam nav tādu lietu? Protams ir, tā ir daļa no dzīves, no mācības, ne vienmēr pēc tādām lietām vajag sevi apglabāt – no tām var arī daudz ko paņemt, aktierim tas vispār ir viens no barības avotiem. Sevi emocionāli atbruņot un mācīties no kļūdām. Aktiera profesija pavisam noteikti kaut kādā veidā ir terapija. Atminos, kad pirmo reizi aizgāju pie terapeita – tagad gan ilgi neesmu bijis –, es jau pirmajā reizē viņam VISU pateicu. Nekas no tā, ko pateicu, viņu pārāk nešokēja, bet es gan uzreiz sapratu, ka nav vērts velti tērēt laiku. Un naudu. Ja runā – tad runā.